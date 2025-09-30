پخش زنده
امروز: -
اقامت گردشگران در چهارمحال و بختیاری ۱۰ درصد رشد یافت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، معاون گردشگری ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان گفت: در نیمه نخست امسال ۴۳ هزار گردشگر در این استان اقامت کردند که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۰ درصد رشد داشته است.
هادی قاسمی گفت: در نیمه نخست امسال شهرستانهای سامان و کوهرنگ بیشترین گردشگران ورودی به چهارمحال و بختیاری را داشتهاند.
معاون گردشگری ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی چهارمحال و بختیاری افزود: در این مدت بیشترین مسافران و گردشگران ورودی به بام ایران از استانهای خوزستان، تهران، اصفهان و بوشهر بودهاند.
قاسمی به فعالیت ۲۳۳ تأسیسات گردشگری در چهارمحال و بختیاری اشاره کرد و گفت: این تعداد تأسیسات گردشگری هزار و ۳۲۰ اتاق و چهار هزار تخت را در اختیار گردشگران و مسافران ورودی به استان قرار داده است.
وی تعداد اقامتگاههای بومگردی چهارمحال و بختیاری را ۷۹ واحد دانست و یادآور شد: ۲۰ مجوز برای راهاندازی اقامتگاههای بومگردی در استان صادر شده است.
معاون گردشگری ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی چهارمحال و بختیاری زیرساختهای موجود برای جذب گردشگر در استان را ناکافی اعلام و اضافه کرد: برای ایجاد زیرساختهای مناسب باید تمامی دستگاههای اجرایی وارد میدان شوند.
وی با اشاره به کوهستانی بودن بخش زیادی از وسعت چهارمحال و بختیاری گفت: همین موضوع مانع از اجرای طرحهای عمرانی در جاذبههای گردشگری استان بهویژه در بخش طبیعی میشود و تنگناهایی در این بخش وجود دارد.
قاسمی به وجود ۹۰ سرویس بهداشتی در جاذبههای گردشگری چهارمحال و بختیاری اشاره و تأکید کرد: علاوه بر چالشهایی درخصوص نگهداری از این سرویسهای بهداشتی بهعلت نبود متولی مشخص، اما تلاش میشود این سرویسهای بهداشتی در نقاط مختلف استان افزایش یابد.