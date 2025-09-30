پخش زنده
دونده و مربی کردستان در اردوی تیم ملی بزرگسالان دوومیدانی کشور حضور دارد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، سومین مرحله اردوی آمادهسازی تیم ملی دوومیدانی بزرگسالان کشور جهت اعزام به بازیهای کشورهای اسلامی با حضور نمایندگان استان کردستان در تهران درحال برگزار است.
سومین مرحله اردوی آمادهسازی منتخبین دو و میدانی ایران برای حضور موفق در ششمین دوره بازیهای کشورهای اسلامی ( ۲۰۲۵ ریاض) از روز پنجم مهرماه به مدت یک هفته در ورزشگاه آفتاب انقلاب تهران در کمپ تیم های ملی آغاز شده است.
میلاد سیار در کسوت مربی و کژان رستمی به عنوان ورزشکار به نمایندگی از استان کردستان در این اردو حضور پیدا کرده اند.
ششمین دوره بازیهای همبستگی کشورهای اسلامی ۲۰۲۵، از ۱۶ تا ۳۰ آبان امسال به میزبانی شهر ریاض در کشور عربستان سعودی برگزار میشود.