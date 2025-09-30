اجرای طرح «هر مدرسه یک قاضی» در ایلام
طرح «هر مدرسه یک قاضی» در مدرسه نمونه دولتی باقرالعلوم شهر ایلام برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، مرکز ایلام
؛ طرح هر مدرسه یک قاضی، با هدف پیشگیری از آسیبها و جرائم و کاهش آسیبهای اجتماعی در مدرسه نمونه دولتی باقرالعلوم شهر ایلام اجرا شد.
رئیس کل دادگستری و مدیر کل آموزش و پرورش استان با حضور در این آموزشگاه، این طرح را که با عنوان زنگ پیشگیری نامگذاری شده را کلید زدند.
«ایرج زینی وند» مدیر کل آموزش و پرورش استان ایلام در این مراسم طرح قاضی مدرسه را گامی در جهت ارتقا سطح دانش و افزایش آگاهیهای عمومی و حقوقی دانش آموزان، اولیا و معلمان و مربیان مدارس دانست و گفت: آسیبهای اجتماعی هر شهر و محله با شهر و محله دیگر متفاوت بوده و این طرح میتواند در کاهش این آسیبها موثر باشد.
«عمران علیمحمدی» رئیس کل دادگستری استان نیز در جمع دانش آموزان قوه قضائیه را مسئول پشتیبانی و استیفای حقوق جامعه دانست و بیان کرد: ما وظیفه داریم در مدارس حضور داشته و به سوالات و مسائل مطرح شده از سوی شما پاسخگو باشیم.