به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کرمان، در نشست مشترک استاندار کرمان با سرمایه‌گذار بخش انرژی خورشیدی و جمعی از مدیران استانی، برنامه‌های تازه‌ای برای توسعه نیروگاه‌های خورشیدی در این استان مورد بررسی قرار گرفت.

نبی‌پور، مشاور سرمایه‌گذاری گروه «خورشید تابان انرژی پارس»، در دیدار با استاندار کرمان از آغاز فاز نخست احداث یک نیروگاه خورشیدی ۲۰ مگاواتی در شهرستان راور خبر داد و اعلام کرد: پیش‌بینی می‌شود این پروژه تا ۲۲ بهمن‌ماه به بهره‌برداری برسد.

نبی‌پور همچنین اظهار داشت: با آغاز این پروژه، درخواست داریم حدود ۱۵۰ میلیون دلار سرمایه‌گذاری دیگر نیز در بخش انرژی خورشیدی استان کرمان انجام شود.