برنامههای «آوای سامرا»، با نگاهی به اندیشه و زیست امام حسن عسکری (ع)، مجله ادبی رادیویی «ققنوس» و مجله رادیویی «سرزمین من» به مناسبت روز بزرگداشت مولانا از رادیو فرهنگ شنیدنی میشوند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، گروه تاریخ و اندیشه شبکه رادیویی فرهنگ همزمان با سالروز ولادت امام حسن عسکری (ع) ویژه برنامهای با عنوان «آوای سامرا» را به آنتن میبرد.
رادیو فرهنگ در ویژه برنامهای به مناسبت ولادت با سعادت امام حسن عسکری (ع)، سهشنبه هشتم مهرماه از ساعت ۲۰ تا ۲۱، با عنوان «آوای سامرا» به بررسی ابعاد فکری، زیستی و فرهنگی این امام همام میپردازد؛ برنامهای با حضور کارشناسان و هنرمندان که جلوهای از تاریخ، شعر و سنتهای آیینی را بازتاب میدهد.
بخشهای این برنامه شامل تحلیل جلوه تفکر امام حسن عسکری (ع) توسط استاد اکبر کتابدار، گفتوگو با دکتر ابوالقاسم عیسیمراد — آزاده هشت سال دفاع مقدس، شاعر و استاد دانشگاه علامه طباطبایی — درباره اشعار و خاطرات دوران اسارت، و بررسی تاریخچه مولودیخوانی با حضور طاهره بابایی، مدرس مداحی و داور مسابقات مداحی است.
همچنین محمد محمدی نصرآبادی در گفتوگویی تخصصی به تطبیق «زیست در حصر» امام حسن عسکری (ع) با شرایط امروز انسان معاصر در محدودیتهای روانی، اجتماعی و سیاسی پرداخته و راهبردهای امام برای شکوفایی انسان در شرایط دشوار را واکاوی میکند.
ویژهبرنامه «آوای سامرا» با گویندگی فاطمه حقیقتناصری، اجرای کارشناسی مهدی فرجاللهی، بازیگری ارسلان جولایی، هماهنگی مژگان پارسا و تهیهکنندگی و نویسندگی فاطمه ترسا امشب به طور زنده ساعت ۲۰ روی آنتن رادیو فرهنگ میرود.
مجله رادیویی «ققنوس»
مجله ادبی رادیویی «ققنوس» به مناسبت روز بزرگداشت مولانا، هشتم مهرماه با گفتوگوهای تخصصی، از اپرای مولوی تا الزامات بازخوانی آثارش در تئاتر، و بررسی نسبت مثنوی با زندگی امروز، همراه با بخشهایی، چون غزلخوانی و زندگینامه مولانا، سازوکار فرهنگی-ادبی ویژهای را برای بازشناسی اندیشه و هنر این شاعر بزرگ فراهم میآورد.
برنامه «ققنوس» به مناسبت روز بزرگداشت مولانا، امروز سه شنبه ۸ مهر به تهیهکنندگی و سردبیری معصومه علوینکو و با گویندگی مهدی محمدیان از رادیو فرهنگ پخش میشود.
در بخش گفتوگوهای تخصصی، با بهروز غریبپور کارگردان، درباره اپرای مولوی گفتوگومی شود. همچنین با دکتر قطبالدین صادقی کارگردان تئاتر، درباره الزامات بازخوانی آثار مولوی در تئاتر صحبت میشود.
گفتوگو با دکتر مهدی محبتیً استاد زبان و ادبیات فارسی، با موضوع بررسی نسبت مثنوی با انسان امروز بخش دیگری از این برنامه است و در ادامه نیز دکتر روحالله هادی استاد ادبیات دانشگاه تهران، از جایگاه معنویت در شعر مولانا سخن میگوید.
بخشهای دیگر این برنامه شامل صحبتهای کارشناسان، بخش غزلخوانی و برنامک زندگینامه مولانا است که با سازوکار فرهنگی ویژه و ترکیب محتوای پژوهشی و ادبی، تلاش دارد نگاه مخاطب را به زوایای تازهای از اندیشه و هنر مولانا جلب کند.
مجله ادبی رادیویی «ققنوس» را ساعت ۱۴ از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ بشنوید.
مجله رادیویی «سرزمین من»
مجله رادیویی «سرزمین من» سهشنبه ۸ مهرماه با بخشهای متنوع، به بازنمایی رویدادهای تاریخی و فرهنگی کشور و جهان از جمله بزرگداشت مولانا میپردازد.
در بخش «یادها و یادگارهای» در سرزمین من»، با محمدرضا مختاری اصفهانی، نویسنده و پژوهشگر تاریخ معاصر گفتگ می شود و این بخش به مرور رویدادهای تاریخی این روز اختصاص یافته است.
بخش «آن سوی تاریخ» با حضور محمد ساجدی، تحلیلگر مسائل سیاسی، به بررسی تحولات روز منطقه و ابعاد سیاسی آن میپردازد.
از دیگر بخشهای مناسبت محور برنامه ، گفتوگو با دکتر تبرکپور استاد دانشگاه و مولاناپژوه، درباره اندیشه و جهانبینی مولانا است که به مناسبت هستم مهرماه بزرگداشت مولانا به ان پرداخته میشود؛ همچنین دکتر یوسفی پژوهشگر و استاد دانشگاه، به معرفی و تحلیل شگفتیهای ایران خواهد پرداخت.
در موضوعات مرتبط با تاریخ و فرهنگ منطقه، گفتوگو با حجتالاسلام کشوری استاد حوزه و دانشگاه، به بررسی مسائل منطقهای اختصاص دارد و در ادامه دکتر جعفریزند استاد دانشگاه تاریخ، درباره آرامگاه مولانا و اهمیت آن در مطالعات میراث فرهنگی سخن میگوید.
برنامه «سرزمین من» مجله رادیویی از گروه «تاریخ و اندیشه» شبکه رادیویی فرهنگ است که به تهیه کنندگی محمدرضا حاج حیدری ساعت ۱۳ تا ۱۴ به طور زنده پخش میشود.