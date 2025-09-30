پخش زنده
قائم مقام کمیته امداد گفت: یک میلیون و ۷۰۰ هزار نفر سالمند تحت حمایت کمیته امداد هستند و طبق برنامه هفتم توسعه، سالانه باید ۱۸۰ هزار سالمند را زیر پوشش قرار دهیم.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، قائم مقام کمیته امداد در مراسم اختتامیه همایش تکریم سالمندان گفت:موضوع رسیدگی به مسائل سالمندان از اولویتهای اساسی است و در برنامه هفتم توسعه تکالیفی در این خصوص مشخص شده است که میتوان به پرداخت هزینههای سالمندی با اولویت موضوعات بهداشتی و درمانی اشاره کرد.
جعفر صباغیان افزود: موضوع افزایش جمعیت سالمندان یکی از مهمترین و اساسیترین تحولات اجتماعی جهان در قرن ۲۱ است، جمعیت سالمند در جهان و کشور رو به افزایش است، در سال ۱۳۵۵، جمعیت سالمند ایران ۵ درصد، در سال ۹۸، جمعیت سالمندان ۱۰ درصد پیش بینی میشود، در سال ۱۴۲۰ جمعیت سالمند ما به ۲۰ درصد افزایش باید لذا باید زمینهها و زیرساختهای سالمندان را پیش بینی و فراهم کنیم.
وی گفت: با توجه به دغدغه هیئت امنا و رئیس کمیته امداد، موضوع رسیدگی به مسائل سالمندان از اولویتهای اساسی است و در برنامه هفتم توسعه تکالیفی در این خصوص مشخص شده است که میتوان به پرداخت هزینههای سالمندی با اولویت موضوعات بهداشتی و درمانی اشاره کرد.
در این همایش یکهزار ویکصد نفر از سالمندان سراسر کشور در مدت ۴ روز از برنامههای ویژه زیارت امام رضا (ع) و فرهنگی و گردشگری بهره بردند.