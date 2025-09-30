طرح توسعه شبکه فیبرنوری به طول ۲۰ کیلومتر و با اعتبار ۱۰۰ میلیارد ریال، در چهار برج اجرا می شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ در نشست مشترک فرماندار چهاربرج با رئیس اداره مخابرات شهرستان میاندوآب، اجرای طرح توسعه شبکه فیبرنوری (FTTH) در این شهر اعلام شد.

بر این اساس این طرح، با اعتباری بالغ بر ۱۰۰ میلیارد ریال، حدود ۲۰ کیلومتر فیبرنوری در منازل و اماکن تجاری چهاربرج اجرا خواهد شد.

هدف از اجرای این طرح ارتقای کیفیت خدمات ارتباطی و فراهم‌سازی دسترسی پایدار شهروندان به اینترنت پرسرعت عنوان شده است.

رئیس اداره مخابرات شهرستان میاندوآب در این نشست با تأکید بر اهمیت توسعه زیرساخت‌های ارتباطی در رشد اقتصادی و اجتماعی گفت: اجرای شبکه فیبرنوری گامی مؤثر در مسیر هوشمندسازی خدمات شهری و افزایش رفاه عمومی خواهد بود.