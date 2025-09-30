به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، با بازگشایی مدارس ترافیک در اکثر خیابان‌ها آزار دهنده شده و یکی از این معابر بلوار رجایی میدان مدرس و بلوار احمدی روشن است که باعث گلایه شهروندان به ویژه رانندگان شده و خواستار حل گره‌ی ترافیکی چندساله در نقطه هستند.

اصلاح بلوار رجایی و تعریض ورودی به میدان مدرس توانست به طور موقت اثر خوبی بگذارد، اما به عنوان یک راه حل دائمی از سوی شهروندان پذیرفته نیست و راه‌هایی از قبیل حذف میدان و ایجاد چهارراه و عقب‌تر بردن دوربرگردان‌های بلوار احمدی روشن را پیشنهاد می‌دهند و در نهایت خواهان اجرای طرح تقاطع غیر همسطح هستند که به دلیل چالش‌هایی از قبیل عبور تاسیسات زیرزمینی اصلی مثل شاه لوله‌های آب، گاز، برق فشار قوی و مخابرات شهر از این معبر مدتهاست به تعویق افتاده و نیاز به مطالعات دقیق دارد و باید دید سایر تقاطع‌های غیر همسطح ایجاد شده در شهر چقدر توانسته به حل مشکل ترافیک کمک کند.