جمعی از پزشکان بسیجی به مردم منطقه محروم سیلاب کلوار شهرستان مارگون خدمات درمانی رایگان ارائه کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، رئیس کانون بسیج جامعه پزشکی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج گفت: همزمان با گرامیداشت هفته دفاع مقدس، اردوی جهادی یکروزه با هدف ارائه خدمات بهداشتی و درمانی رایگان در منطقه محروم و سخت گذر سیلاب کلوار شهرستان مارگون برگزار شد. ایزدیخواه افزود: پزشکان جهادگر با گذر ۲ ساعته از کوهها و درهها، خدمات متنوعی از جمله ویزیت رایگان پزشک عمومی، توزیع داروی رایگان، خدمات پرستاری و مامایی، مشاوره روانشناسی، بهداشت عمومی و محیط به ۴۵۰ خانوار ارائه کردند. ایزدیخواه ادامه داد: در این اردوی یکروزه، حدود ۱۶۰ نفر از اهالی منطقه سیلاب کلوار از خدمات درمانی رایگان بهرهمند شدند. وی اضافه کرد: این اقدام، گامی مؤثر در راستای ارتقای سلامت و کاهش محرومیتهای درمانی در این منطقه بود.