سه تفاهمنامه به ارزش ۵۵۰ میلیارد تومان میان پارکهای علم و فناوری فارس و خراسان شمالی با شرکتهای صنعتی و مخابراتی امضا شد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما ، در راستای اجرایی سازی بند ت ماده ۱۱ قانون جهش تولید دانش بنیان و توسعه زیست بوم نوآوری با بهره گیری از ظرفیت اعتبار مالیاتی سرمایه گذاری، سه تفاهم نامه به ارزش ۵۵۰ میلیارد تومان میان «پارک علم و فناوری استان فارس و شرکت کولر هوایی آبان»، «پارک علم و فناوری خراسان شمالی و شرکت مخابرات» و «پارک علم و فناوری خراسان شمالی و مجتمع صنعتی اسفراین» منعقد شد.
در مراسمی با حضور محمدنبی شهیکی معاون فناوری و نوآوری وزیرعلوم، محمدمهدی شهریاری نماینده بجنورد در مجلس شورای اسلامی، هادی قوامی نماینده اسفراین در مجلس و روسای پارکهای علم و فناوری استان فارس و استان خراسان شمالی و جمعی از مدیران ارشد شرکتهای مخابرات و فولاد اسفراین، سه تفاهمنامه همکاری جمعا به ارزش ۵۵۰ میلیارد تومان میان «پارک علم و فناوری استان فارس و شرکت کولر هوایی آبان»، «پارک علم و فناوری خراسان شمالی و شرکت مخابرات» و «پارک علم و فناوری خراسان شمالی و مجتمع صنعتی اسفراین» امضا شد.
تفاهمنامه «ایجاد مرکز نوآوری و احداث پایلوتهای آزمایشگاهی و کارگاهی تخصصی حوزه انرژی» با سرمایهگذاری شرکت کولر هوایی آبان در پارک علم و فناوری استان فارس به ارزش ۲۰۰ میلیارد تومان، تفاهم نامه «احداث مرکز نوآوری اقتصاد دیجیتال» با سرمایه گذاری شرکت مخابرات در پارک علم و فناوری خراسان شمالی به ارزش ۲۰۰ میلیارد تومان و تفاهم نامه «احداث مرکز نوآوری تخصصی فولادهای آلیاژی و ماشینآلات صنعتی و معدنی» با سرمایه گذاری مجتمع صنعتی اسفراین در پارک علم و فناوری خراسان شمالی به ارزش ۱۵۰ میلیارد تومان، با راهبری و تسهیلگری دبیرخانه توسعه اعتبار مالیاتی مستقر در موسسه تحقیقات سیاست علمی کشور منعقد شد.
محمدنبی شهیکی معاون فناوری و نوآوری وزیر علوم در این مراسم گفت: در حال حاضر ۵۹ پارک علم و فناوری داریم که در پهنه جغرافیایی کل کشور مشغول به فعالیت هستند. برخی این پارکها دستگاهی، برخی دانشگاهی و تعدادی نیز ماموریتهای استانی دارند.
وی افزود: راهبرد جدید معاونت فناوری و نوآوری این است که بتواند جریان نوآوری بخش خصوصی را در پارکها تقویت کند. ما باید یک اصل را بپذیریم؛ اگر پارکها بخواهند در صنعت و اقتصاد نقش آفرینی کنند، باید به بازیگران بزرگتر گره بخورند.
وی افزود: اکوسیستم نوآوری کشور نیاز به بازیگران بزرگی دارد که بتوانند محیط پارکهای علم و فناوری را به محیطی بالنده و اثرگذار تبدیل کنند.
وی اظهارکرد: اکنون از نظر قانونی، ظرفیت بسیار خوبی در کشور شکل گرفته و هم در اعتبار مالیاتی سرمایهگذاری و هم در اعتبار مالیاتی بخش تحقیق و توسعه یعنی ماده ۱۱ و ماده ۱۳ قانون جهش تولید دانش بنیان، که بستر قانونی و مزیت بسیار خوبی را به وجود آورده است.
وی تصریح کرد: اعتبار مالیاتی پنجرهای با ظرفیت و فرصتی خوب برای ایجاد الگوی نوآوری باز و حلقه اتصال پارکهای علم و فناوری با زیست بوم صنعتی کشور است.
شهیکی عنوان کرد: اگر بخواهیم فضای تنفس و اتمسفر حاکم بر پارکهای فناوری به سمت مسائلی که با جامعه گره خورده است برود، باید در راستای رفع نیازهای واقعی صنعت و کشور، اعتبار مالیاتی ماده ۱۱و ماده ۱۳ جزو راهبردهای محوری پارکهای علم و فناوری کشور قرار بگیرد. از این جهت این پارادایم، فرصت و امکان بسیار خوبی در کشور فراهم ساخته است که باید استفاده لازم را ببریم.
معاون فناوری و نوآوری وزیر علوم گفت: در دوران جدید باید نسل جدیدی از پارکهای علم و فناوری کشور را داشته باشیم تا از جریان منابع خصوصی در حوزه تحقیق و توسعه و توسعه فناوری بهره ببرند و خروجی آن توسعه فضای استارتاپی، اشتغال دانشبنیانها و ایجاد زیست بوم نوآوری و فناوری متفاوت باشد.
وی ضمن تشکر از ریاست پارکهای علم و فناوری استانهای خراسان شمالی و فارس، گفت: این پارکها جزو پارکهایی هستند که سعی کردند این اولویت راهبردی را مد نظر قرار دهند و فعالیتهایشان را با بخش خصوصی گره بزنند و بتوانند جریان نوآوری را با اولویت نیازهای فناورانه بخش خصوصی به وجود آورند.
شهیکی یادآورشد: باید این اصل را بپذیریم که حلقه اتصال بین دانشگاه و صنعت، پارکهای علم و فناوری هستند. پارکهای علم و فناوری نیز باید الگویی نوآورانه را طراحی کنند که خروجی آن رفع نیازهای فناورانه، نظام چالشها و نیازهای کشور باشد و موضوع مهمتر این است که باید حیات فناوری و توسعه فعالیتها به اعتبار ماده ۱۱ و ۱۳ گره بخورد و بتوانیم از این مواد قانونی برای سکانداری و هدایت پارکهای علم و فناوری بهره ببریم و امیدوارم تا پایان سال عملکرد خوبی را در حوزه اعتبار ماده ۱۱ و ۱۳ داشته باشیم.
وی تاکید کرد: در تمام پارکهای علم و فناوری دبیرخانه ماده ۱۱ و ۱۳ دایر شود. در حال حاضر ۸ پارک علم و فناوری روند بسیار خوبی در این زمینه در پیش گرفتهاند و بقیه پارکهای علم و فناوری نیز باید توجه ویژهای به این مساله داشته باشند.
ضرورت کاهش وابستگی دانشگاهها به منابع دولتی
محمدمهدی شهریاری، نماینده بجنورد در مجلس شورای اسلامی نیز در این مراسم گفت: در حال حاضر برخی از استانها از ضعف ساختاری برخوردارند و زیرساخت خوبی ندارند. میتوانیم ظرفیتهای قانون جهش تولید دانش بنیان را به سمت استانهای محروم سوق دهیم تا این استانها نیز از این ظرفیتها برخوردار شوند. قطعا استفاده از ظرفیتهای صنایع بزرگ میتواند نقش موثری در توسعه صنعتی و رفع نیازهای اساسی کشور ایفا کند.
همچنین هادی قوامی، نماینده اسفراین در مجلس شورای اسلامی در ادامه این مراسم گفت: در حال حاضر مساله اصلی ما در آموزش عالی تقابل بین ذهنیت و عینیت است. فارغ التحصیلان ما بیکار هستند. نرخ بیکاری در بین زنان ۲ برابر مردان است. در واقع نحوه برنامهریزی ما در آموزش و پرورش و آموزش عالی با هرم نیازهای کشور هماهنگ نیست. دانشگاهها باید متناسب با نیاز صنعت نیرو پرورش دهند.
وی افزود: باید از ظرفیتهای ماده ۱۳ قانون جهش تولید دانش بنیان جهت توسعه ارتباط بین صنعت و دانشگاه بهره گیری شود. از طریق این قانون، نه تنها مشکلات صنعت بلکه باید مشکلات جامعه نیز برطرف میشود. از سوی دیگر ادامه روند وابستگی دانشگاهها به دولت دیگر امکان پذیر نیست. باید میزان وابستگی دانشگاهها به دولت از طریق برقراری ارتباط موثر بین دانشگاه و صنعت کاهش پیدا کند.