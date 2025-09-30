پخش زنده
به همت صداوسیمای آذربایجان غربی برای بازنمایی چهرههای مقاومت ساخت نخستین مستند بانوی مقاومتِ آذربایجان در خوی آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ «رزی خانم» عنوان مستند حماسی و بازسازی شده از شجاعت بانویی شجاع از دیار آذربایجان است که برای مانایی سرزمین مادریاش، مردان را به نبرد با دشمن فراخوان شیر زنانه میدهد. برایناساس رسانه بنا به وظیفه و ادای دین به مقام این بانوی دلیر، ساخت مستند «زری خانم» را از محل تاریخی دروازه سنگی خوی آغاز کرد.
مدیرکل صداوسیمای آذربایجان غربی در آیین شروع ساخت این مستند که عصرگاه دوشنبه هفتم مهر در محل تاریخی دروازه سنگی خوی برگزار شد، گفت: در ساخت مستند زری خانم از فرمایشات مقام معظم رهبری تبعیت کرده و با تولید این مستند امیدواریم به شکل فاخرتر بتوانیم شخصیت مقاوم این زن شجاع را بهترین شکل ممکن انتشار دهیم و شخصیت زری خانم را که سمبل مقاومت است بهخوبی روایت کنیم.
ناصر حجازیفر، در ادامه از مسئولان استانی و شهرستان خوی خواست رسانه را در ساخت این طرح یاری رساند. وی با ابراز امیدواری از ساخت مجموعههای اینچنینی ادامه داد: اگر مستند زری خانم موفق شود، مستندهایی از این جنس مجال تولید یافته و آن موقع است که معرفی شخصیت حماسی همچون زری خانم موفق عمل خواهد کرد.
مهندس حسن نصرالله پور، شهردار خوی بابت درک شرایط کنونی جامعه و خوشسلیقهای مدیرکل صداوسیمای آذربایجان غربی به وی دستمریزاد گفته و برای عوامل ساخت مستند زری خانم آرزوی توفیق کرد.
حجتالاسلام قاسمخانی، امامجمعه خوی دیگر سخنران این مراسم از روایت دقیق و بهدوراز شایعه در مستند زری خانم چنین گفت: از عوامل و دستاندرکاران ساخت این اثر حماسی انتظار میرود، نهایت تلاش خود را در روایت بینقص از تاریخ و واقعیتهای تاریخی به کار گرفته و تاریخ را بهدرستی به تصویر کشند.
امامجمعه خوی معرفی الگوی سوم از زن را مناسبترین روش در این مستند دانست و تصریح کرد: اسلام الگوی شرقی که زن را منزوی و الگوی غربی را که جنسیت زن را غالب میداند، نمیپذیرد و جا دارد در مستند زری خانم، زن ایرانی و آذربایجانی را همچون زنان دلیری که در دوران هشت سال نمود داشتند، به عینت تبدیل کند.
عادل نجفزاده، نماینده مردم خوی در مجلس شورای اسلامی دیگر سخنران این مراسم گفت: صداوسیمای آذربایجان غربی آرزوی دیرینه مردم خوی را لبیک گفته و همانطور که میبینیم، قطورترین بخش تاریخ ایران به آذربایجان اختصاص دارد.
نماینده مردم خوی در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: این سرزمین انسانهای بلندمرتبه را تربیت و به بطن تاریخ ایران تقدیم کرده است. این افراد نماد اقتدار ایران و نماد تاریخ آذربایجان هستند.
در این آیین ملکی، رئیس بنیاد ایرانشناسی استان ضمن تبریک هفت مهر به عنوان روز بزرگداشت شمس تبریزی از سابقه تاریخی شهرستان خوی و همت مردمان پرتلاشش در طول تاریخ سخن گفت. وی در ادامه به وجهه تاریخی و حماسی زری خانم و علت قامت برافراشتن این بانوی مقاومت به استناد تاریخی با مهمانان در این مراسم سخن گفت.
در ادامه این مراسم پلان اول فیلم مستند زری خانم از محل تاریخ دروازه سنگی خوی با فشردن دکمه فیلمبرداری توسط استاد نصیری، از تاریخشناسان اهل خوی آغاز شد. مستند بازسازی شده «زری خانم» روایت مقاومت مردم شهر خوی در برابر متجاوزان به کشور و منطقه آذربایجان در زمان جنگ جهانی اول است. این مستند ۶۰ دقیقهای به تهیه کنندگی و کارگردانی احد عبادی با ۲۰ بازیگر اصلی و ۲۰۰ بازیگر فرعی از هفتم مهر ۱۴۰۴ به مدت ۲۵ روز مقابل دوربین میرود.
در آیین شروع ساخت مستند زری خانم مدیرکل صداوسیمای آذربایجان غربی، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان، رئیس بنیاد ایرانشناسی استان، امامجمعه، شهردار، فرماندار، رئیس شورای شهر و دیگر مقامات لشکری، فرهنگی و هنری شهرستان خوی حضور داشتند.