به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری،معاون هماهنگ کننده سپاه حضرت قمربنی هاشم (ع) در این همایش با گرامیداشت هفته دفاع مقدس به تبیین نقش تولید کنندگان و فعالان اقتصادی در جبهه مقابله با توطئه های دشمنان انقلاب اسلامی پرداخت.

سرهنگ پاسدار هوشنگ جمشیدی گفت: کارآفرینان در سنگر اقتصاد جهاد می کنند و کار آنها از رزمندگان کمتر که نیست بلکه بسیار ارزشمندتر است.

وی، عمل به 24 بند اقتصاد مقاومتی که مورد تأکید مقام معظم رهبری می باشد، را عامل اصلی برای پیروز شدن بر توطئه های دشمنان دانست.

جمشیدی، مدیریت مصرف و اصلاح الگوی مصرف را یکی از راهکارهای فایق آمدن بر مشکلات اقتصادی در جامعه دانست.

حسن زاده، مسئول سازمان بسیج کارگری و کارخانجات سپاه حضرت قمربنی هاشم هم گفت: این همایش با هدف گرامیداشت هفته دفاع مقدس و تجلیل از بانوان کارآفرین و سرپرست خانوار برگزار شد که نقش بسزایی در خط مقدم تولید دارند.

در پایان این همایش با برش یکی از فرش های دستباف کارگاه اشتغالزایی مرسانا بافت، از مادر شهید مدافع حرم محمدحسن قاسمی و بانوان کارآفرین برتر با اهدای لوح تجلیل شد.