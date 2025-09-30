سرپرست اداره آب و فاضلاب بندر امام خمینی از اجرای هزار و ۳۶ عملیات ترمیم و اصلاح شبکه انتقال آب در این شهر در نیمه نخست امسال خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مهدی تنگسیری گفت: ترمیم و اصلاح هزار و ۳۶ مورد شکستگی لوله آب و افزایش شبکه آبرسانی به مناطق نیزار یک، به طول ۲ هزار و ۵۰۰ کیلومتر به قطر ۹۰ و ۱۱۰ میلیمتری از جنس پلی اتیلن، اصلاح شبکه آبرسانی در کوی اباذر به طول ۵۵۰ متر به قطر ۱۶۰ میلیمتری از لوله پلی اتیلن، اصلاح شبکه آبرسانی در فاز ۴ حجت ۸ به طول ۱۰۰ متر به قطر ۱۱۰ میلیمتری از لوله پلی اتیلن از ابتدای امسال تا پایان شهریور ماه انجام شد.

وی افزود: علت اصلی این شکستگی‌ها علاوه بر قدمت و فرسودگی خطوط شبکه آبرسانی، تردد خودرو‌های سنگین در سطح شهر و انشعاب‌های غیر مجاز است که این موارد موجب افت فشار و کاهش کیفیت آب آشامیدنی شهروندان می‌شوند.

تنگسیری ادامه داد: تعمیر یک دستگاه پمپ و الکتروموتور Kw ۱۳۳ تاسیسات آبرسانی به طور کامل، تعمیر و ساخت کلید اتصال تابلو برق ایستگاه پمپاژ آب، محوطه سازی و پاکسازی کامل نیزار با تلاش نیرو‌های بهره برداری آب، تعمیر و جوشکاری لوله‌های فیلتر شماره یک تا ۸ از دیگر اقدامات در حوزه شبکه آبرسانی به شمار می‌رود.

سرپرست اداره آب و فاضلاب بندر امام خمینی جوشکاری و برشکاری، تعمیر دستگاه کلر زنی، تعمیر و تعویض والو خروجی پمپ شماره ۳ تعمیرو شیر ورودی تخلیه هوا فیلتر شماره یک تا ۸ تعمیر والو ۶۰۰ میلیمتری، تعمیر شکستگی لوله فولادی ۸۰۰ میلیمتری در تاسیسات آبرسانی را از دیگر اقدامات انجام شده در بخش تاسیسات آبرسانی عنوان کرد.