نگاه متفاوت «عصر صبا» به مناسبت روز جهانی ناشنوایان و رقابت خلاقانه در برنامه «دوراهی» با موضوع دوخت کوله‌پشتی مدرسه از شبکه رادیویی صبا روانه آنتن می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، برنامه «عصر صبا» روز سه‌شنبه ۸ مهر همزمان با روز جهانی ناشنوایان، با نگاهی ویژه و متفاوت این روز را گرامی می‌دارد و شنوندگان را به تأمل درباره اهمیت ارتباط و شنیده شدن دعوت می‌کند.

در این قسمت از برنامه پرسش کلیدی و تأمل‌برانگیزی مطرح می‌شود: «چه حرفی از چه کسی دوست داری بشنوی؟» این سوال ساده، اما عمیق، فرصتی است تا مخاطبان درباره اهمیت کلمات، حس شنیدن و نیاز به شنیده شدن در زندگی فردی و اجتماعی خود بیندیشند و ارتباطات عاطفی‌شان را مرور کنند.

«عصر صبا» با استفاده از آیتم‌های نمایشی، گفت‌و‌گو‌های صمیمی و بخش‌های موضوعی، به بررسی چالش‌های ناشنوایان در برقراری ارتباط و اهمیت زبان اشاره می‌پردازد و همزمان توجه مخاطبان را به ضرورت همدلی و احترام به تفاوت‌های انسانی جلب می‌کند.

برنامه می‌کوشد تا با فضایی مثبت و آموزنده، پیام همزیستی، درک متقابل و قدرت کلام را به شنوندگان منتقل کند.

در این روز ویژه، برنامه «عصر صبا» از مخاطبان می‌خواهد با فکر کردن به این سوال، به ارزش شنیدن و شنیده شدن در زندگی خود پی ببرند و شاید فرصتی باشد برای گفت‌وگوی صمیمانه‌تر با کسانی که دوست دارند حرفشان را بشنوند.

«عصر صبا» روز سه‌شنبه ۸ مهر ساعت ۱۸ به تهیه‌کنندگی محمدحسین خسروجردی و با اجرای شیوا رضایی‌زاده از رادیو صبا پخش می‌شود و شنوندگان را به تجربه‌ای عاطفی و انسانی دعوت می‌کند.

برنامه «دوراهی»

برنامه «دوراهی» رادیو صبا روز سه‌شنبه ۸ مهر با موضوع دوخت کوله‌پشتی مدرسه، شاهد رقابتی هیجان‌انگیز میان دو شرکت‌کننده متخصص در هنر خیاطی خواهد بود تا با خلاقیت و مهارت، بهترین نمونه را ارائه دهند

برنامه «دوراهی» این هفته با موضوعی متفاوت و کاربردی، روز سه‌شنبه ۸ مهر همراه شنوندگان می‌شود. در این قسمت، دو شرکت‌کننده با مهارت‌های دوخت و خیاطی، به رقابتی جذاب در زمینه دوخت کوله‌پشتی مدرسه می‌پردازند و تلاش می‌کنند با بهره‌گیری از خلاقیت و توان فنی خود، بهترین نمونه را ارائه دهند.

«دوراهی» برنامه‌ای است آموزشی و مفرح که با چالش‌های عملی، فرصتی برای یادگیری و سرگرمی مخاطبان فراهم می‌کند.

این برنامه با بررسی مراحل دوخت، انتخاب ابزار مناسب و نکات فنی مربوط به ساخت کوله‌پشتی مدرسه، ضمن معرفی راهکار‌های کاربردی، انگیزه‌ای برای توسعه مهارت‌های دستی در بین شنوندگان ایجاد می‌کند.

علاقه‌مندان می‌توانند در طول برنامه با ارسال پیامک به سامانه ۳۰۰۰۰۱۰۵۵ سوالات و نظرات خود را مطرح کنند و در فرآیند رقابت مشارکت داشته باشند.

برنامه «دوراهی» روز سه‌شنبه ۸ مهر ساعت ١٠ به تهیه‌کنندگی رضا عزتی و با اجرای مهدی پر از رادیو صبا پخش می‌شود.