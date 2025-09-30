به دلیل تخصیص نیافتن اعتبارات، ۹۸ مددجوی بهزیستی در خراسان رضوی، پشت نوبت دریافت کمک‌هزینه عمل کاشت حلزون هستند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مرکز خراسان رضوی، معاون توانبخشی اداره‌کل بهزیستی خراسان رضوی به مناسبت روز جهانی ناشنوایان، گفت: تاکنون هنوز موفق به پرداخت هزینه‌های این مددجویان نشده‌ایم.

نرگس ژیان‌عابد ادامه داد: پارسال ۲۲۳ مددجوی کم شنوا تحت عمل کاشت حلزون قرار گرفتند که برای این منظور، شش میلیارد ریال کمک مالی توسط بهزیستی به آنان تعلق گرفت.

او با اشاره به حمایت و ارائه خدمات متعدد به مددجویان ناشنوا و کم‌شنوا، اضافه کرد: هم اکنون ۱۹ هزار و ۷۴۶ پرونده افراد دارای اختلال شنوایی شامل کم شنوا و ناشنوا در استان زیر پوشش این اداره کل قرار دارند.

این مسئول اظهار کرد: بهزیستی خراسان رضوی در نیمه نخست امسال، تعداد ۶۹۶ سمعک به کم‌شنوایان تحت پوشش خود تحویل داده است و براساس هدف‌گذاری باید تا پایان سال، در مجموع هزار و ۸۲۱ سمعک به کم‌شنوایان تحت پوشش تحویل داده شود.

معاون توانبخشی بهزیستی خراسان رضوی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اجرای برنامه غربالگری شنوایی نوزادان در استان گفت: هم اینک ۹۹ درصد از موالید استان از بدو تولد تحت غربالگری شنوایی قرار می‌گیرند.

ژیان‌عابد افزود: ۱۹۰ هزار و ۱۰۵ معلول در بهزیستی استان دارای پرونده هستند و افراد دارای اختلال شنوایی، ۱۰ درصد معلولان تحت پوشش این استان را تشکیل می‌دهند.

هشتم شهریور، مصادف با ۳۰ سپتامبر، روز جهانی ناشنوایان نامگذاری شده است.