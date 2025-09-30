به گزارش خبرگزاری صداوسیمای خراسان جنوبی، در جلسه بررسی زیرساخت‌های ارتباطی انتخابات و نحوه اجرای تفاهم نامه همکاری بین وزارت کشور و شرکت مخابرات ایران گفت: بر اساس برنامه‌ریزی وزارت کشور، انتخابات هفتمین دوره شورا‌های اسلامی شهر و روستا در ۱۱ اردیبهشت سال ۱۴۰۵ به‌صورت تمام‌الکترونیک برگزار خواهد شد، که گام مهمی در ارتقای سلامت، شفافیت و سرعت رأی‌گیری و سایر فرآیند‌های اجرایی انتخابات محسوب می‌شود.

حسین شرافتی راد با اشاره به لزوم تقویت زیرساخت‌های ارتباطی در شعب اخذ رأی، افزود: با توجه به ضرورت ارائه خدمات پیشرفته از طریق اتصال کلیه شعب اخذ رأی به شبکه فیبر نوری، تفاهم نامه‌ای مبنی بر همکاری فی مابین وزارت کشور و شرکت مخابرات ایران منعقد شده که فرآیند‌های اجرایی آن در دست اقدام است.

وی با تأکید بر لزوم تسریع در اجرای این تفاهم نامه در سطح استان، گفت: شرکت مخابرات استان با همکاری شهرداری‌ها و ارتباط مؤثر با ستاد انتخابات استان، باید در اجرای بدون تأخیر مفاد تفاهم نامه مذکور، تدابیر و تمهیدات اجرایی لازم را اتخاذ کند.

شرافتی اتصال شعب اخذ رأی به شبکه فیبر نوری را نشان دهنده عزم دولت برای بهره گیری از فناوری‌های نوین به منظور برگزاری انتخاباتی سریع، امن و شفاف دانست و افزود: این اقدام، یک گام زیرساختی مهم و فنی برای ارتقای امنیت و افزایش قابلیت اطمینان فرآیند‌های اجرایی انتخابات است.

رئیس ستاد انتخابات استان گفت: با رعایت اصول بیطرفی و سلامت انتخابات، تلاش می‌کنیم الگویی موفق از برگزاری انتخابات در سطح کشور ارائه کنیم.

انتخابات هفتمین دوره شورا‌های اسلامی شهر و روستا و اولین میان دوره‌ای ششمین دوره مجلس خبرگان رهبری، ۱۱ اردیبهشت سال ۱۴۰۵ برگزار می‌شود.