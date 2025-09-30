به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ با ورود هیات ترکیه به سلماس در نشست با طرف ایرانی، محل دقیق گمرک و دروازه مشترک مرزی تعیین می‌شود.

در هیات ترکیه نمایندگانی از سازمان تجارت، گمرک، وزارت امور خارجه، سرکنسولگری، وزارت کشور، وزارت دفاع و وزارت اقتصاد حضور دارند تا با همراهی طرف ایرانی، محل دقیق گمرک و دروازه مشترک مرزی را تعیین کنند.

براساس اعلام همتی، نماینده وزارت امور خارجه و رئیس هیات ایرانی، با توافق دو طرف، عملیات اجرایی گشایش این مرز آغاز خواهد شد و این پایانه نقش مهمی در افزایش تبادلات تجاری و تردد قانونی میان ایران و ترکیه ایفا می‌کند.

سلماس ۹۲ کیلومتر مرز مشترک با ترکیه دارد و با راه‌اندازی کوزه‌رش، چهارمین پایانه رسمی مرزی منطقه گشایش خواهد یافت.