پخش زنده
امروز: -
رئیس اداره تدارکات کالای پالایشگاه سوم پارس جنوبی گفت: در ششماهه نخست امسال بیش از ۸۰ درصد از کالاهای مورد نیاز این پالایشگاه از تولیدات داخل تامین شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ حسن شهنایی افزود: این کالاها به ارزش حدود ۲ هزار میلیارد ریال از تولیدکنندگان داخلی و شرکتهای دانشبنیان تأمین شده است.
وی گفت: در این مدت بیش از ۶۰۰ قلم کالا شامل تجهیزات مکانیکی، ابزار دقیق و مواد شیمیایی تخصصی از شرکتهای داخلی خریداری و در فرآیندهای عملیاتی مورد استفاده قرار گرفته است. به گفته او، بسیاری از این اقلام پیشتر از خارج کشور وارد میشد.
شهنیایی با اشاره به نقش قوانین حمایتی مانند «قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور» و «قانون جهش تولید دانشبنیان» افزود: همکاری گسترده با شرکتهای داخلی از طریق قراردادهای بلندمدت، حمایت از تحقیق و توسعه و کاهش واسطهها محقق شده است.
وی تأکید کرد: مشارکت شرکتهای داخلی در حوزههایی همچون ساخت پمپها، تجهیزات کنترل فرآیند، سامانههای اندازهگیری و تولید مواد شیمیایی صنعتی، علاوه بر کاهش هزینهها، به توسعه فناوری، ایجاد اشتغال و افزایش تابآوری صنعت گاز کمک کرده است.