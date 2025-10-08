پخش زنده
کمبود آب رودخانه قزلاوزن که اصلیترین منبع آبی باغات شهرستان طارم است، معیشت هزاران کشاورز منطقه را به طور جدی تهدید کرده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ شهرستان طارم به واسطه آب و هوای مساعد و خاک حاصلخیز، به عنوان قطب کشاورزی و باغداری استان شناخته میشود. تولید سالانه بیش از ۴۵۰ هزار تُن محصول از ۳۵ هزار هکتار اراضی، نشاندهنده ظرفیت بینظیر این منطقه است.
با این حال، کاهش بیسابقه دبی رودخانه قزلاوزن در سالهای اخیر، نگرانیهای عمیقی را در میان کشاورزان و مسئولان ایجاد کرده است. اگر تأمین آب مورد نیاز این اراضی محقق نشود، حجم تولید و به تبع آن، معیشت کشاورزان منطقه با چالش جدی روبهرو خواهد شد.
بررسیها نشان میدهد که برای مدیریت بحران آب ، احداث و تکمیل سدهای مختلفی برنامهریزی شده است. سدهایی نظیر میرزاخانلو، کلوچ و پاوه رود با وجود پیشرفتهای فیزیکی قابل توجه، به دلایلی نامعلوم متوقف ماندهاند. اما مسئولان وزارت نیرو در تلاش برای فعالسازی آنها و تامین حقآبه طارم هستند. در این میان برخی مسولان از سر دلسوزی هر از گاهی به منطقه سر میزنند تا این مشکلات را برای بارها مرور کنند.