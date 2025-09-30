به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ آتش‌نشانان ساعات طولانی دور از خانواده هستند با صحنه‌های دلخراش مواجه می‌شوند و فشار روانی سنگینی را تحمل می‌کنند.

اما هیچ‌یک از اینها نمی‌تواند عزم آنان را بشکند هر عملیات برایشان یک کلاس درس است درسی از شجاعت، فداکاری و ازخودگذشتگی. آنها با تمام وجود ایستاده‌اند تا امنیت و آرامش را به مردم هدیه کنند.

روزی است برای گرامیداشت یاد کسانی که جان خود را در راه نجات دیگران فدا کردند.

آنها قهرمانانی بی‌ادعا هستند؛ فرشته‌هایی بی‌نام‌ونشان که هر بار با حضور به‌موقع خود، زندگی‌ها را تغییر می‌دهند و امید و امنیت را به خانه‌ها بازمی‌گردانند.

روز آتش نشانی است؛ فرصتی برای گرامیداشت فداکاری قهرمانانی که جان و مال مردم را در حوادث نجات می‌دهند.