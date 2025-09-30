وزیر راه و شهرسازی با اشاره به تفاهم‌نامه همکاری با وزارتخانه ارتباطات گفت: توسعه فیبر نوری و ایجاد زیرساخت‌های نوین ارتباطی به‌ویژه در شهر‌های جدید زمینه‌ساز جذب سرمایه و جمعیت است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، فرزانه صادق وزیر راه و شهرسازی و سید ستار هاشمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، تفاهم‌نامه همکاری مشترک میان دو وزارتخانه را به امضا رساندند. این تفاهم‌نامه در دو حوزه «توسعه زیرساخت‌های ارتباطی» و «تأمین مسکن کارکنان وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات» منعقد شد.

ایجاد زیرساخت‌های نوین در شهر‌های جدید، محرک جذب سرمایه‌گذاری است

صادق در این مراسم با تأکید بر گستره همکاری‌های مشترک میان دو وزارتخانه در حوزه‌های شهری و روستایی، توسعه فیبر نوری و ایجاد زیرساخت‌های نوین ارتباطی را از اولویت‌های همکاری عنوان کرد و با اشاره به نقش وزارت ارتباطات در شهر‌های جدید، از جمله شهر جدید تیس، گفت: ایجاد زیرساخت‌های روزآمد در این مناطق زمینه‌ساز جذب سرمایه‌گذاری و جمعیت خواهد بود.

وزیر راه و شهرسازی همچنین بر اهمیت همکاری در زمینه شماره‌گذاری و کدگذاری جاده‌ها، توسعه زیرساخت در حریم راه‌ها و بهره‌گیری از ظرفیت‌های شرکت راه‌آهن در حوزه لجستیک تأکید کرد و خواستار برگزاری جلسات کارشناسی مشترک با سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای و شرکت راه‌آهن شد.

وی افزود: موضوع پایگاه اطلاعات نشانی محور (جی‌نف) و سامانه املاک و اسکان نیز از دیگر زمینه‌های همکاری میان دو وزارتخانه است.

صادق با اشاره به نقش این همکاری‌ها در ارتقای خدمات‌رسانی به مردم، افزود: در حوزه شهری به‌ویژه در شهر‌های جدید، توسعه فیبر نوری و ایجاد زیرساخت‌های ارتباطی از جمله برنامه‌هایی است که با همکاری وزارت ارتباطات اجرایی می‌شود.

وزیر راه و شهرسازی توسعه زیرساخت‌های ارتباطی در مناطق روستایی را نیز از برنامه‌های مشترک دانست و تصریح کرد: تلاش می‌شود خدمات ارتباطی به شکل بهینه‌تری در اختیار ساکنان مناطق روستایی قرار گیرد.

صادق همچنین بر اهمیت اجرای فیبر نوری در حریم جاده‌ها و آزادراه‌ها تأکید کرد و گفت: پوشش راداری و رادیویی در مسیر‌های جاده‌ای از دیگر موضوعاتی است که با همکاری وزارت ارتباطات پیگیری خواهد شد.

وی به همکاری‌های مشترک در حوزه فرودگاهی نیز اشاره کرد و افزود: توسعه اراضی فرودگاهی به‌منظور گسترش خدمات پستی و افزایش سرعت پردازش محموله‌ها، به‌ویژه در فرودگاه پیام، از جمله محور‌های مورد توافق است.

عضو کابینه دولت چهاردهم ادامه داد: در بخش بندری نیز هوشمندسازی بنادر با همکاری وزارت ارتباطات سرعت خواهد گرفت تا خدمات تخلیه و بارگیری کالا‌ها به شکل بهینه‌تری انجام شود.

صادق با بیان اینکه پروژه لجستیک هوشمند یکی از مهم‌ترین طرح‌های مشترک آینده است، اظهار کرد: این پروژه در حوزه حمل‌ونقل بار و مسافر با حمایت وزارت ارتباطات عملیاتی خواهد شد. مجموعه این اقدامات با هدف ارتقای کیفیت و سرعت خدمات‌رسانی به مردم انجام می‌شود و در آینده نزدیک نتایج ملموس آن قابل مشاهده خواهد بود.

بر اساس تفاهم‌نامه امضا شده، وزارت راه و شهرسازی مسئولیت تأمین زمین و تسریع فرایند‌های اجرایی را بر عهده دارد و وزارت ارتباطات نیز از طریق اعطای تسهیلات به کارکنان و توسعه زیرساخت‌های نوین ارتباطی، اجرای این توافق را پشتیبانی خواهد کرد.

این تفاهم‌نامه زمینه‌ساز خانه‌دار شدن کارکنان وزارت ارتباطات و ارتقای کیفیت ساخت در پروژه‌های مسکونی خواهد بود.