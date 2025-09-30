پخش زنده
چهاردهمین دوره نمایشگاه بینالمللی فرصتهای سرمایهگذاری در معدن و صنایع معدنی ایران (ماینکس ۲۰۲۵)، از امروز ۸ مهر در مصلی امام خمینی (ره) تهران آغاز شد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما ، این رویداد که تا ۱۱ مهر و با حضور فعالان داخلی و بینالمللی برگزار میشود فرصتی برای بررسی فرصتهای سرمایهگذاری، انتقال فناوری و توسعه همکاریها در حوزه معدن و یکی از مهمترین گردهماییهای تخصصی کشور در حوزه معدن و صنایع معدنی است که زمینه را برای تبادل تجربیات، شناسایی طرحهای نو و بررسی راهکارهای توسعهای فراهم میکند.
این نمایشگاه بستر مناسبی را برای جذب سرمایه، معرفی دستاوردهای فناورانه و ارتقاء تابآوری اقتصادی در صنعت معدن بهوجود خواهد آورد.
بر اساس این گزارش در زمان برگزاری نمایشگاه، نشستها و کارگاههای تخصصی با موضوعات روز صنعت معدن برگزار خواهد شد. یکی از این برنامهها، نشست تخصصی با عنوان تابآوری، سرمایهگذاری و توسعه فناوری در اقتصاد چرخشی معادن و صنایع فلزی است که روز دهم مهرماه برگزار خواهد شد.