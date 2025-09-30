دبیر جشنواره تئاتر لرستان گفت: سی و هفتمین مرحله جشنواره مقدماتی تئاتر فجر لرستان آبان در بروجرد برگزار می‌شود.

به گزارش به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان ، دبیر جشنواره تئاتر لرستان با اشاره به برگزاری سی و هفتمین مرحله جشنواره مقدماتی تئاتر فجر لرستان آبان در بروجرد گفت: تاکنون ۶۰ گروه جهت حضور در جشنواره اعلام آمادگی کردند پس از ارزیابی ۲۰ نمایش در بخش صحنه‌ای و خیابانی به مدت سه روز به رقابت خواهند پرداخت.

پژمان شاهوردی افزود: در نهایت ۲ نمایش صحنه‌ای و ۲ نمایش خیابانی به جشنواره تئاتر فجر معرفی خواهند شد.

دبیر جشنواره تئاتر لرستان با اشاره به اینکه جشنواره مقدماتی تئاتر فجر رویداد بسیار مهم برای اولین‌بار در شهرستان بروجرد برگزار می‌شود افزود: نمایش‌های صحنه‌ای در سالن اجتماعات اداره ارشاد و نمایش‌های پلاتو‌ای در محل سالن کوچه فیلم بروجرد و نمایش‌های خیابانی در پارک‌های شهرستان برگزار می‌شود.

شاهوردی اظهار کرد: از مسئولان فرهنگی و هنری شهرستان درخواست داریم نسبت به برگزاری این جشنواره مهم بی‌تفاوت نباشند و اقدامات لازم را برای برگزاری هر چه‌بهتر جشنواره انجام دهند.