۳۲۰۰ تن تخممرغ به ارزش سه میلیون و ۳۰۰ هزار دلار در نیمه نخست امسال از شهرستان کاشان به کشورهای هدف صادر شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ رئیس شبکه دامپزشکی کاشان، این شهرستان را قطب اصلی تولید تخممرغ در استان اصفهان معرفی کرد و گفت: این شهرستان رتبه نخست تولید تخممرغ را در استان دارد و با توجه به توان تولید روزانه ۱۲۰ تن تخممرغ در این شهرستان، با همکاری بخش خصوصی، این حجم از صادرات میسر شده است.
سیامک رضوان افزود: شهرستان دارای ۴۷ واحد مرغداری تخمگذار و ۵ واحد مرغ مادر با ظرفیت ۲۵۰ هزار قطعه است که سالانه بیش از ۳۰ میلیون تخممرغ نطفهدار تولید میکنند.
رضوان با اشاره به مقصد صادرات محصولات دامی شهرستان افزود: کشورهای حوزه قفقاز، عراق و حوزه خلیجفارس از مقصدهای صادراتی و تخممرغ، ماهی زینتی، شیر، خامه و کره از جمله محصولات دامی صادراتی هستند.
وی گفت: پارسال پنج هزار و ۷۶۰ گواهی بهداشتی داخل کشوری و ۲۰۰ گواهی صادارتی و هشت هزار و ۱۰۰ گواهی حمل قرنطینهای داخل کشوری و ۶ هزار و ۲۵ گواهی قرنطینهای وارداتی در سامانه قرنطینه سازمان دامپزشکی ثبت شده است.