در آستانه روز جهانی سالمند ۳۳ مددجوی سالمند از استان اصفهان به سفر زیارتی مشهد الرضا اعزام شدند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ معاون سلامت خانواده کمیته امداد امام خمینی (ره) استان اصفهان گفت: روز جهانی سالمند فرصتی است تا ارزش و جایگاه این عزیزان را یادآوری کنیم و با فراهم کردن لحظاتی شاد، قدردانی عملی خود را به آنان نشان دهیم.

هادی بنایی با تأکید بر اهمیت سفر‌های معنوی برای سالمندان افزود: برگزاری چنین برنامه‌هایی به کاهش انزوا و افزایش نشاط سالمندان کمک می‌کند و آنها را در کنار هم تجربه لحظاتی شیرین و معنوی فراهم می‌آورد.

وی، ۷۸ هزار سالمند را زیر پوشش حمایت‌های کمیته امداد استان دانست و افزود: از این تعداد بیش از ۵۰ هزار و ۶۴۰ نفر را زنان تشکیل می‌دهند.

وی، تلاش برای ارتقای کیفیت زندگی سالمندان و ارائه خدمات متنوع معیشتی، درمانی، فرهنگی و معنوی به مددجویان سالمند را از وظایف کمیته امداد بیان کرد و گفت: تاکنون در سال جاری بیش از ۸۰۰ سالمند از این خدمات بهره‌مند شده‌اند و بیش از ۹۳۷ میلیون تومان برای رفع نیاز‌های آنان هزینه شده است.

این سفر زیارتی، همزمان با گرامیداشت روز جهانی سالمند، فرصتی برای ایجاد لحظات شادی و نشاط در میان سالمندان فراهم کرد و اهمیت توجه به جایگاه اجتماعی آنان را یادآوری کرد.