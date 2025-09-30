پخش زنده
زنگ عاطفهها در مدارس شهرستان فامنین به صدا درآمد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، فرماندار فامنین در این مراسم که در آموزشگاه شهید جواد نقوی برگزار شد گفت: در شهرستان فامنین ۱۰۰۰ دانش آموز بی بضاعت و کم برخوردار وجود دارد که در سال تحصیلی جدید ۱۰۰۰ بسته لوازم تحریر برای آنها در نظر گرفته شده است که به دست آنها رسیده است.
فتحی افزود: نواختن «زنگ عاطفهها» در مدارس، فرصتی ارزشمند برای آموزش عملی مهربانی، نوعدوستی و فرهنگ نیکوکاری به دانشآموزان است و نسل جدید یاد میگیرد که نسبت به سرنوشت همکلاسیهای خود احساس مسئولیت کند.
این برنامه به همت اداره آموزش و پرورش، کمیته امداد امام خمینی (ره) و مدیریت و پرسنل آموزشگاه شهید جواد نقوی و با حضور مسئولین شهرستان برگزار شد.