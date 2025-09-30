پخش زنده
امروز: -
معاون برنامهریزی و توسعه فرمانداری میبد، از برگزاری جشنواره نان در این شهرستان در پایان مهرماه خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، محمدجواد احمدی، از برگزاری جشنواره نان در شهرستان میبد در پایان مهرماه خبر داد.
وی با اشاره به فعالیت کارخانه آرد میبد و نقش آن در تأمین انواع آرد گفت: ظرفیت تولید این کارخانه در کنار ذائقه مردم در پخت نانهای سنتی، تنوری و ماشینی، میتواند میبد را به الگویی در تنوع و کیفیت نان در استان یزد تبدیل کند.
احمدی با تأکید بر اهمیت این رویداد، افزود: جشنواره نان فرصتی برای معرفی نانوایان و فعالان حوزه فرآوردههای نانی است و از سوی دیگر مردم را بیشتر با ارزش و جایگاه نان، از مزرعه تا سفره، آشنا میکند.
به گفته معاون فرماندار، هماهنگیهای لازم در حال انجام است و این جشنواره تا پایان مهرماه برگزار خواهد شد.