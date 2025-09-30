به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ سردار حیدر سوسنی بیان کرد: در راستای طرح مبارزه با قاچاق کالا و ارز ماموران ایست و بازرسی شهید صلاحی دشتستان حین کنترل خودرو‌های عبوری در محور مواصلاتی به یک دستگاه کامیون کشنده مشکوک شدند.

وی افزود: ماموران در بازرسی از این خودرو تعداد ۴۲۷ کارتن فیلتر روغن خودرو و تعداد ۳۹۲ بادبزن شارژی که فاقد هرگونه مدارک مثبته گمرکی و قاچاق بوده کشف کردند.

فرمانده انتظامی استان با بیان اینکه کارشناسان ارزش کالا‌های کشف شده را ۱۰۰ میلیارد ریال برآورد کردند، گفت: در این خصوص یک دستگاه خودرو توقیف و یک نفر متهم دستگیر و با تشکیل پرونده به مرجع قضایی معرفی شد.