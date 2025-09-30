دانش آموخته هرمزگان در فیزیک هسته‌ای گفت: دانش هسته‌ای در دو بخش کشاورزی و صادرات می‌تواند به توسعه هرمزگان به عنوان قطب اقتصادی کشور کمک شایان توجهی کند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس؛ منصور فرهادی دانش آموخته مقطع فوق دکترا در گفتگوی خبری ساعت ۲۰ خبر مرکز خلیج فارس افزود: با توجه به کاربرد دانش هسته‌ای در بخش امنیت غذایی با تابش اشعه گاما می‌توان عمر و ماندگاری محصولات کشاورزی را افزایش داد.

وی گفت: هرمزگان دروازه صادرات محصولات کشاورزی به دنیاست و پیشنهاد دادیم مرکز تابش گاما در استان اجرایی شود.

این دانش آموخته هرمزگانی در فیزیک هسته‌ای با اشاره به بیماری جاروی جادوگر در باغ‌های لیموترش استان در سالیان گذشته گفت: تابش اشعه گاما به آفات و حشرات و عقیم سازی آنان روش درمانی جایگزین بسیار مناسبی به جای استفاده از سموم است.

فرهادی با اشاره به چالش ناترازی انرژی افزود: نیروگاه‌های اتمی علاوه بر تولید برق با قیمت مناسب و تامین آب شیرین، می‌تواند محلی برای تحقیقات دانشمندان هسته‌ای باشد.

وی گفت: اکنون نیروگاه اتمی بوشهر با ظرفیت هزار مگاوات برق تولید می‌کند و در برخی استان‌ها همچون هرمزگان سازمان انرژی اتمی به کمک کشور‌هایی همچون روسیه در تلاش برای توسعه نیروگاه‌های خود است.

این دانش آموخته فیزیک هسته‌ای افزود: ایران در تولید رادیو دارو‌ها و دارو‌های مرتبط با پزشکی هسته‌ای، گاماتراپی، پروتون و نوترون تراپی پیشرفت بسیاری دارد.

فرهادی گفت: روش‌های تصویر برداری دیگر ساختار بدن را نشان می‌دهد، اما در پزشکی هسته‌ای عملکرد سلول‌ها نشان داده می‌شود.

وی با اشاره به جایگاه ایران در صنعت هسته‌ای، بر تربیت دانش آموختگان این حوزه در استان تاکید کرد.

منصور فرهادی اختراع دستگاه آشکارساز هسته‌ای را در کارنامه خود دارد.