به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، با مشارکت و همکاری گروه جهادی شهید نیکوکار سپاه ناحیه بویراحمد ۱۵۰ بسته نوشت افزار در برخی مدارس یاسوج توزیع شد.

مسول گروه جهادی شهید نیکوکار سپاه ناحیه بویراحمد گفت: این تعداد بسته نوشت افزار همزمان با آغاز بازگشایی مدارس و باهدف ترویج فرهنگ همدلی با دانش آموزان نیازمند توزیع شد.

زهرا نیکوکار ارزش ریالی هر بسته نوشت افزار را یک میلیون تومان اعلام کرد و افزود: از این تعداد بسته نوشت افزار ۱۰۰ بسته از طرف بنیاد حساب صد امام خمینی (ره) و ۵۰ بسته دیگر نیز به همت گروه جهادی شهید نیکوکار سپاه ناحیه بویراحمد تامین شده است.