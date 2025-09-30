شرکت پتروشیمی نوری به‌عنوان بزرگ‌ترین آروماتیک ایران توانسته در ۶ ماهه نخست ۱۴۰۴ نسبت تولید به ظرفیت اسمی را به ۱۱۴ درصد برساند و ۵ درصد بر تولید خود بیفزاید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، عملکرد ۶ ماهه نخست ۱۴۰۴ این شرکت نشان می‌دهد که تولید پتروشیمی نوری از ۲ میلیون و ۴۸۹ هزار تن در نیمه نخست ۱۴۰۳ با رشد ۵ درصدی به ۲ میلیون و ۶۰۲ هزار تن رسیده و نسبت تولید به ظرفیت اسمی نیز از ۱۰۹ درصد به ۱۱۴ درصد ارتقا یافته است.

افزون بر این، با برنامه‌ریزی‌های هفتگی و پایش مستمر انجام‌شده در تمامی مراحل، از خوراک تحویلی تا تولید محصول، کنترل ظرفیت واحد‌های فرآیندی، حضور فعال در کمیته‌های فروش و مدیریت لجستیک، فروش شرکت نیز با رشد ۹ درصدی در مقدار فروش و ۴۸ درصدی در مبلغ درآمد، از ۲ میلیون و ۳۵۸ هزار تن به ارزش بیش از ۷۵۸ هزار میلیارد ریال به رکورد ۲ میلیون و ۵۶۱ هزار تن به ارزش بیش از یک میلیون و ۱۲۲ هزار میلیارد ریال رسیده است.

شرکت پتروشیمی نوری با ثبت این رکورد‌ها که از ابتدای راه‌اندازی تاکنون بی‌سابقه بوده نشان داده است با وجود تمام چالش‌های موجود و تأثیر شرایط خاص کشور در جنگ ۱۲ روزه توانسته روند رو به رشد خود را حفظ کند.