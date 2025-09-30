به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، این مراسم که با حضور جمعی از مسئولان، فرماندهان نیرو‌های مسلح، خانواده‌های معظم شاهد، ایثارگران و قشر‌های مختلف مردم در یادمان سرلشکر شهید علی هاشمی برگزار شد.

محمد جوروند، مدیر کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی خوزستان گفت: این الواح ثبتی شامل اسناد مدرسه ولی عصر خرمشهر، پایگاه چهارم شکاری دزفول، تیپ ۲۹۲ زرهی دزفول، لشکر ۹۲ زرهی اهواز، پادگان حمید، بیمارستان حمیدیه، بهشت هویزه (رختشوخانه اهواز)، کتابخانه مرکزی خرمشهر، آرامگاه بایندر، رویداد چهارم آذر اندیمشک، رادیو صدای آبادان و بیمارستان شهید مخبری شوش است.

سردار میر عبدالرضا مرادحاجتی، مدیر کل حفظ آثار و ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت خوزستان نیز در این مراسم با اشاره به رونمایی از تمبر یادبود بیمارستان‌های صحرایی استان در دوران دفاع مقدس، بیان کرد: دفاع مقدس هویت ایران است که مردم ما در آن حماسه‌ها آفریدند و از اقدام اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی خوزستان در جهت ثبت ملی برخی اسناد دفاع مقدس در استان تقدیر می‌کنیم.