به گزارش خبرگزاری صدا سیما مرکز خلیج فارس، رقابت‌های والیبال ساحلی دختران قهرمانی کشور به میزبانی شهر بناب آذربایجان شرقی برگزار شد که تیم هما نور هرمزگان با شکست دو بر یک تیم تهران موفق به کسب مقام سوم کشور شد.

تیم هما نور هرمزگان با ترکیب مریم امیری و فاطمه ملایی به مربیگری محبوبه رنجبری در این مسابقات حضور داشت.

تیم گلستان قهرمان این مسابقات شد.

