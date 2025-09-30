به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، ایرج سلیمانی اظهار کرد: با توجه به استقرار و فعالیت یک واحد آلاینده بدون مجوز محیط زیست در فاصله نزدیک از محدوده شهری، با پیگیری قضایی اداره حفاظت محیط زیست، پرونده این واحد پس از صدور کیفرخواست به شعبه ۱۰۲ دادگاه کیفری دو، بندر امام خمینی ارجاع شد.

وی افزود: پس از برگزاری جلسه رسیدگی در شعبه، در نهایت با توجه به لزوم جابه‌جایی واحد آلاینده، قاضی شعبه ۱۰۲ دادگاه کیفری ۲ بندرامام خمینی طی رای صادره، این واحد را مکلف به جابه‌جایی و انتقال به مکان مورد تایید اداره محیط زیست در مهلت ۶ ماهه کرد.

سلیمانی با تشکر از حمایت مراجع قضایی بندر امام خمینی و بندر ماهشهر از سرمایه ارزشمند محیط زیست، تصریح کرد: تداوم برخورد قانونی با هر گونه تهدیدکننده محیط زیست ضروری است.