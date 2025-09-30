مدیرکل صدا و سیمای مازندران در دیدار با هنرمندان استان، از حمایت همه‌جانبه از آثار نمایشی و موسیقایی با زبان محلی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ داود سیروس مدیرکل صدا و سیمای استان در دیدار با جمعی از هنرمندان مازندرانی، با اشاره به ظرفیت‌های فرهنگی و هنری استان گفت: حضور هنرمندان در قاب رسانه استانی با محوریت توجه به مسائل هویتی، زبان محلی و فرهنگ بومی، فصل تازه‌ای از همکاری‌های رسانه‌ای را رقم خواهد زد.

وی هنرمندان را صاحبان واقعی آنتن خواند و افزود: درِ سازمان به روی شما باز است و از تئاترها، نمایش‌ها و آثار موسیقایی با زبان محلی برای پخش از شبکه استانی استقبال خواهیم کرد.

مدیرکل صدا و سیمای مازندران با تأکید بر حمایت از تولیدات هنری استان اظهار داشت: طرح‌های گروه‌های نمایشی و موسیقی پس از بررسی، با حمایت همه‌جانبه در قاب رسانه استانی قرار خواهند گرفت.

در این نشست، هنرمندان استان نیز با بیان دیدگاه‌ها و انتظارات خود، خواستار تقویت ارتباط دوسویه با رسانه استانی، حمایت از تولیدات مستقل، توجه به زبان و فرهنگ بومی، و فراهم‌سازی بسترهای پخش آثار هنری شدند.