یادواره شهدای اقتدار بخش ماژین
در آخرین روز از هفته دفاع مقدس یادواره شهدای اقتدار بخش ماژین برگزار شد.
؛ در آخرین روز از هفته دفاع مقدس و با حضور جمعی از مردم و مسئولان یادواره شهدای اقتدار بخش ماژین برگزار شد.
مردم بخش ماژین از اول انقلاب تا کنون با تقدیم ۳۶ شهید والامقام که به تناسب جمعیت زمان جنگ حدود یک درصد از جمعیت این بخش به شهادت رسیدند، ولایتمداری و پشتیبانی خود از نظام و انقلاب را در عمل نشان دادهاند.
شهید سیروس خنجری ۳۱ ساله از مهندسین هوا و فضای سپاه که در جریان جنگ تحمیلی ۱۲ روزه و در حملات رژیم صهیونیستی به کنگاور کرمانشاه در بامداد ۲۳ خرداد بعنوان اولین شهید استان به شهادت رسید.
شهید سینا ستاروند ۲۱ ساله و از نیروهای هنگ مرزی بانه بود که در بامداد ۳۱ تیرماه ودر حین پایش مرزها در در گیری با گروهکی تروریستی به شهادت رسید.