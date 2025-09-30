پخش زنده
مجموع خریدهای خرد سهام صندوق توسعه بازار سرمایه در نیمه نخست امسال به ۸۶ هزار میلیارد تومان رسید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، بر اساس آمار رسمی، در همین مدت، فروشهای خرد این صندوق نیز به ۱۴ هزار میلیارد تومان رسید.
در شهریورماه، میزان خرید و فروش خرد صندوق توسعه بازار به ترتیب ۴.۴ و ۱.۴ هزار میلیارد تومان بوده است.
عملکرد این صندوق در مرداد ۱۴۰۴ نیز نشان میدهد که ارزش پرتفوی آن از ۵۰ هزار میلیارد تومان در پایان تیر به بیش از ۵۴ هزار میلیارد تومان در پایان مرداد افزایش یافته است.
در مردادماه، صندوق توسعه بازار سرمایه ۱۸.۵ هزار میلیارد تومان خرید و ۷ هزار میلیارد تومان فروش داشته است.
بررسی ترکیب پرتفوی این صندوق نشان میدهد که خریدهای آن در مرداد طیف متنوعی از صنایع را در بر گرفته، از جمله: فلزات اساسی، فرآوردههای نفتی، محصولات شیمیایی، بانکها، خودرو، استخراج کانههای فلزی، سرمایهگذاریها، سیمان، حمل و نقل، مواد غذایی و دارویی.