فرمانده انتظامی شهرستان مهریز: ماموران یگان امداد، یک دستگاه موتورسیکلت قاچاق را کشف کردند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، سرگرد مهدی رحمان دوست گفت: با توجه به دریافت گزارشهایی مبنی بر نگهداری موتورسیکلت غیرمجاز در یک خانه در شهر مهریز، ماموران یگان امداد هماهنگی قضایی را برای بازدید از این خانه به عمل آوردند.
وی افزود: ماموران در بازرسی ها، یک دستگاه موتورسیکلت «سی آرام» غیرمجاز و قاچاق را کشف و به پارکینگ منتقل کردند.
فرمانده انتظامی شهرستان مهریز با بیان این که کارشناسان ارزش موتورسیکلت توقیفی را ۶ میلیارد ریال برآورد کردهاند اظهارکرد: در همین راستا یک متهم تحویل مراجع قانونی شد.