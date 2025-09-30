معاون دادستان مرکز خوزستان بر ضرورت برخورد جدی، مستمر و قاطعانه با پدیده سرقت و جرائم خشن در استان تأکید کرد و از اجرای اقدامات گسترده برای مقابله با این نوع جرائم خبر داد.

ضرورت برخورد جدی و مستمر با سرقت و جرائم خشن در خوزستان

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، فاخر باوی در جلسه تخصصی بررسی وضعیت سرقت و جرائم خشن با تأکید بر اهمیت مقابله با چنین جرائمی اظهار کرد: سرقت‌های خشن علاوه بر ایجاد احساس ناامنی در میان شهروندان، منجر به تهدید آسایش عمومی می‌شوند و از این رو، برخورد با این اقدامات باید بدون هیچ‌گونه مماشاتی صورت گیرد.

وی افزود: اجرای اقدامات بازدارنده و برخورد‌های قاطعانه می‌تواند نقش مهمی در کاهش ارتکاب سرقت‌های خشونت‌آمیز داشته باشد؛ در همین راستا، هماهنگی میان دستگاه قضایی، نیروی انتظامی و سایر نهاد‌های مرتبط ضروری است.

باوی بر لزوم پایش دقیق آمار‌ها و شناسایی مناطق و محله‌های جرم‌خیز تأکید کرد و بیان داشت: برای کاهش جرائم خشن، رصد مداوم مجرمان سابقه‌دار، تقویت نظارت‌های انتظامی و افزایش ظرفیت‌های دستگاه قضایی در مواجهه با این پدیده‌ها از رویکرد‌های مهمی هستند که باید به صورت فوری اجرایی شوند.

سرپرست دادسرای انقلاب اهواز تصریح کرد: برخورد با مجرمان، به ویژه در زمینه سرقت‌های خشونت‌آمیز، فقط وظیفه دستگاه قضایی نیست، بلکه نقش نهاد‌های اجتماعی در پیشگیری از وقوع چنین جرائمی نیز بسیار حائز اهمیت است.

وی خواستار همکاری گسترده میان نهاد‌ها، مردم و دستگاه‌های دولتی برای ایجاد فرهنگ عمومی مقابله با جرم در جامعه شد و گفت: دستگاه قضایی استان عزم جدی دارد تا هیچ‌گونه خللی در روند مبارزه با این جرائم ایجاد نشود و برخورد با سارقان خشن و افراد مخل امنیت جامعه با جدیت دنبال خواهد شد.

در ادامه این جلسه، دستور‌های فوری جهت رسیدگی به پرونده‌های مرتبط با سرقت و جرائم خشن صادر و مقرر شد برنامه‌های اجرایی برای برخورد مؤثرتر با این نوع جرائم تنظیم و عملیاتی شود.