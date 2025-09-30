پخش زنده
سخنگوی قوه قضائیه گفت: با رد اموال پرونده گروه عظام، با تلاشهای قوه قضائیه و دادگستری تهران، مطالبات چندین بانک به بیت المال برگشت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، اصغر جهانگیر سخنگوی قوه قضاییه گفت: اگرچه اثر مکانیسم ماشه نه این طور است که اثر ندارد و نه این طور است که بر اثر اجرای آن دنیا به آخر میرسد ولی دشمن تلاش میکند آثار روانی را در فضای رسانهای جا بیاندازد لذا ما در عین حال که باید مراقبت کنیم کمترین اثر بر ملت تحمیل شود باید در عین حال که تسلیم دشمن نمیشویم مواظب هم باشیم.
سخنگوی قوه قضائیه در نشست خبری امروز با اشاره به فرارسیدن سالگرد شهادت شهید سیدحسن نصرالله و گرامی داشت یاد و خاطره این شهید بزرگوار افزود: شهید سیدحسن نصرالله یکی از رهبرانی است که از نسل امام(ره) است.
جهانگیر با گرامیداشت هفته دفاع مقدس گفت: دین ما به امام(ره) و شهدا و ایثارگران حکم میکند که نسبت به واقعه انقلاب اسلامی حساستر از گذشته باشیم و وظیفه داریم تاریخ انقلاب اسلامی را برای انتقال واقعیات آن به جوانان و سرمایههای آینده این کشور به درستی منتقل کنیم.
وی افزود: دشمن با عملیات روانی پیچیده تلاش میکند که تاریخ انقلاب اسلامی و دفاع مقدس را در ذهن جهانیان وارونه نشان دهد ولی انقلاب اسلامی در زمانی پیروز شد که هیچگونه بهانهای در اختیار استکبار برای حمله به ایران و ترور مقامات ایران نبود و تنها دلیلشان این بود که منافعشان در منطقه به خطر افتاده و نوکر جیره خوارشان که رژیم پهلوی بود دیگر نیست تا اموال این ملت را به سرقت ببرند.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: ملت ایران با رهبریهای داهیانه امام (ره) در ۸ سال دفاع مقدس نشان دادند با دست خالی، خون و جان خواهند داد ولی وجبی از خاک خود را به دشمن تقدیم نخواهند کرد.
جهانگیر افزود: اگر ما هفته دفاع مقدس را گرامی میداریم نه اینکه جنگ خوب است و ما هیچ وقت آغاز کننده جنگی نبودیم ولی از آن جهت آن را مقدس میشماریم که ما مقاومت دلیرانهای در مقابل دشمن کردیم. هفته دفاع مقدس نمادی از اراده و ایمان و توکل و امید ملت است که با این توکل و اراده بر دشمن فایق آمد.
وی گفت: امروز دشمن تلاش میکند که اراده ما را در هم بشکند و ایمان ملت ما را تضعیف کند لذا همه مسئولیم که مراقبت کنیم که در دام این دشمن خبیث قرار نگیریم. جنگ ۱۲ روزه صهیونیستها نشان داد که ملت ایران هر وقت که احساس کند دشمن به سمتش نشانه رفته است، دشمن را با اتحاد و انسجام ناکام خواهد گذاشت. دشمن به دنبال این است که انسجام ۹۰ میلیونی ملت را ضربه بزند، اما هوشیاری ملت تاکنون همه دسیسههای دشمن را با شکست روبهرو کرده است.
سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به سفر رئیس جمهور به نیویورک گفت: رییس جمهور، مواضع مقتدرانه و عزت آفرینی را اتخاذ کردند. در آنجا دیدند که صدای واحد از ایران شنیده میشود، ایران و ایرانی به دشمن باج نمیدهد، ایران مذاکره را تا جایی قبول دارد که منافع ملت تامین شود و اگر دشمن به فکر این باشد که مذاکره را تبدیل به تهدید و زورگویی کند ایران این مذاکره را نخواهد پذیرفت و از حق قانونی خودش دفاع جانانه خواهد کرد.
جهانگیر افزود: در قوه قضاییه ما پیگیر جنایات و خسارات رژیم صهیونیستی در جنگ هستیم و همانطور که رهبری فرمودند یقه جنایتکار نباید رها نشود، امروز ایران از جایگاه خودش در سطح بین المللی دفاع میکند که بتواند حق خود را از این رژیم خونخوار بستاند.
وی گفت: همه دیدید سه کشور اروپایی بصورت غیرقانونی اجرای مکانیستم ماشه را فعال کردند واین امر نشان داد اروپاییها دنبال روی امریکاییها هستند و ارادهای ندارند و بازگشت تحریمها و قطعنامه تحمیلی که علیه ملت ایران به صورت غیرقانونی تصویب شده بود، نشان داد دولتهای استکباری از ابزارهای غیرقانونی در مراجع بین المللی بصورت قانونی استفاده میکنند.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: روسیه و چین به عنوان دو عضو دایمی شورای امنیت بازگشت تحریمهای سازمانملل را نامشروع نامیدند، اما در عین حال سازمان ملل نشان داد که یک سازمان وابسته و غیرحقوقی در راستای تصمیم گیریهایش عمل میکند.
وی افزود: امریکاییها نشان دادند که به تعهدات خود پایبند نیستند در حالی که در ۱۰ سال گذشته ما به همه تعهدات مان در راستای برجام عمل کردیم، اما اروپاییها نشان دادند که به توافقات بین المللی پایبند نیستند.
سخنگوی قوه قضاییه درباره آخرین وضعیت رد اموال گروه عظام و پرونده عباس ایروانی گفت: یکی از اقدامات گسترده قوه قضاییه در دوره تحول علاوه بر رسیدگیهای قضایی، بازگرداندن اموالی است که از بیت المال به یغما رفت. در رابطه با رد اموال گروه عظام مطالبات چندین بانک از آقای عباس ایروانی وصول و به بیت المال بازگردانده شد.
جهانگیر درباره جزئیات واگذاری غیر قانونی مقادیر زیادی اراضی دولتی به قیمت ناچیز به برخی اشخاص با درخواست یکی از مدیران دولتی وقت، افزود: دستگاه قضایی در مبارزه با فساد نه قایل به زمان است و نه اینکه رده اشخاص برایش مهم است که در چه ردهای مرتکب تخلف شده باشند و هر زمان که گزارشاتی به قوه قصاییه واصل شود که حکایت از وقوع جرمی داشته باشد، با آن برخورد میکند.
وی گفت: درباره گزارشی که مطرح شده هنوز جزییات بیشتری به دستم نرسیده است. در اینباره واگذاریهایی در دهههای گذشته درباره برخی از املاک شهرستانهای استان تهران صورت گرفته که تشریفات قانونی درباره انتقال این املاک صورت نگرفته و این گزارشات در شورای حفظ حقوق بیت المال بررسی شده است. این شورا مرکب از اعضای مختلف از دولت و قوه قضاییه است و موضوعات را بصورت ویژه بررسی میکنند و اگر مشخص شود در واگذاریها تخلفی صورت گرفته مراتب را به مراجع قضایی اعلام میکند. اگر پرونده تشکیل نشده باشد، مراجع قضایی پرونده تشکیل میدهد و اگر به واگذاریها قبلا رسیدگی شده و حکمی که صادر شده باشد اشتباه باشد برابر مقررات و اعاده دادرسی و اعمال ماده ۴۷۷ عمل خواهد کرد.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: دو مورد احکام صادره در این موضوعی که گفتید تجویز اعاده دادرسی شده و اعلام اشتباه بودن احکامشان شده است و در دیوان عالی در حال بررسی است و در صورت قطعی شدن اطلاع رسانی میشود و در خصوص سایر موارد پس از تکمیل گزارشات، اطلاع رسانی صورت میگیرد.
جهانگیر گفت: در فضایی که دشمن تلاش میکند که با جنگ روانی فضای کشور را ملتهب نشان دهد، همه نهادهای ذیربط و مسئولین باید تدابیر ویژهای داشته باشند تا با نظارتهای دقیق به نوعی انضباط بازار برهم نریزد. یکی از گلایههای به حق و همیشگی مردم عدم نظارت بر چرخههای تولید و عرضه است و باید تلاش کرد و اجازه نداد که در فضای این چنینی که ممکن است مشکلاتی برای بخشهای اقتصادی وجود داشته باشد دلالان و واسطهها بخواهند در ایجاد گرانیهای غیر واقعی و مخرب نقش ایفا کنند و سودجویان در این خصوص بی جهت قیمتها را ارتقا دهند.
وی با اشاره به سخنان رئیس قوه قضاییه در نشست مسئولین عالی قضایی افزود: دیروز ریاست قوه قضاییه در جلسه مسئولین عالی قضایی به دادستانهای سراسر کشور و همچنین به وزیر دادگستری و سازمان تعزیرات حکومتی تاکید و دستور ویژه داد که باید اقدامات جدی و متناسب با شرایط کشور برای کوتاه کردن دست فرصت طلبان و سوءاستفاده کنندگان از شرایط بازار در نظر گرفته شود و دستگاه قضایی با همه توان آماده کمک به دولت برای ساماندهی به وضعیت بازار و جلوگیری از گرانیهایی است که به صورت بی رویه در گوشه و کنار دیده میشود.
سخنگوی دستگاه قضا با اشاره به گزارشگر ویژه جدید سازمان ملل در حقوق بشر گفت: این خانم در گزارش جدید خود در مورد وضعیت حقوق بشر کشورمان مدعی نقض حقوق بشر در ایران شده است. گزارشی که بر پایه دروغ تهیه میشود ارزش پاسخ دادن ندارد. وی با رویهای که انتخاب کرده از روی دست ضد انقلابیون کشور دیکته نوشته است و ادعای نخنما شدهای را مجددا مطرح کرده است.
جهانگیر افزود: درباره جنایات آشکاری که رژیم صهیونیستی در حمله به ایران و نقض قوانین و مقررات بینالمللی داشته و کودکان و زنان و مردان بی دفاع را در خانه هایشان به خاک و خون کشیده است، این خانم فقط در این گزارش به یک محکومیت ساده از این جنایات بسنده کرده که نشان میدهد، گزارشات اینچنینی، گزارشاتی نیست که بتواند، حقوق بشر واقعی را تضمین کند. امیدواریم نظام بینالملل و سازمان ملل همانطوری که از نامش پیداست، سعی میکند تا صلح جهانی و حقوق واقعی را برای ملتها تضمین کند در عمل نیز این شعارها را با استفاده از نیروهای واقع بین و درستکار اجرایی کند.
وی گفت: رهبر انقلاب در سخنان تلویزیونی اخیرشان با ملت ایران سه محور راهبردی را مطرح کردند که بر آن تاکید میکنیم نکته اول اهمیت اتحاد و یکپارچگی ملت ایران در جنگ ۱۲ روزه و حال و آینده کشور است که این مهم باید توسط همه مسئولین و با همه ویژگیهای خود دنبال شود تا این اتحاد ادامهدار شود چراکه ملتی که اینگونه پشت سر رهبر و نظام شان هستند شایسته بهترینها هستند. از محورهای بیانات معظم له بحث اهمیت غنیسازی پر فایده اورانیوم و تبیین مواضع مستحکم و خردمندانه ملت و نظام است و باید اصحاب رسانه و همه دستاندرکاران و متخصصین این حوزه مسائل مرتبط با آن را برای ملت تبیین کنند.
سخنگوی دستگاه قضا درباره آخرین اقدامات قضایی پیرامون پیگیری حقوقی جنایات رژیم صهیونیستی، افزود: بخش عمدهای از روند حقوقی این موضوع بر عهده معاونت حقوقی ریاستجمهوری است و قوه قضاییه و دادستانی کل کشور بهعنوان دستگاههای همکار، وظیفه جمعآوری و تضمین مستندات را بر عهده دارند. رئیس قوه قضاییه تأکید کرد که همه بخشهای دستگاه قضایی باید اطلاعات و مدارک خود را در اختیار دادستانی کل کشور قرار دهند. در این مسیر، دادستانی کل با همکاری معاونت بینالملل، ستاد حقوق بشر، مرکز وکلا و کارشناسان رسمی قوه قضاییه و سایر دستگاهها اقدامات گستردهای انجام داده است.
جهانگیر گفت: مکاتبات فراوانی با مقامات داخلی و نهادهای بینالمللی از جمله دبیرکل سازمان ملل، کمیسر عالی حقوق بشر و دادستانهای عضو سازمان همکاری شانگهای انجام شده است.
وی افزود: برای برآورد دقیق خسارتهای وارده به زیرساختهای هستهای، نظامی، اداری و مسکونی، جلسات هفتگی و روزانه حقوقی و کیفری در دادستانی کل برگزار میشود. تاکنون بیش از ۳۰ پرونده کیفری و حقوقی در دادسرای بینالملل تهران و دادگستری تهران ثبت شده و در حال رسیدگی است. مستندسازی خسارتها به اماکن و نهادهای مختلف مانند سازمان صداوسیما، سازمان انرژی اتمی و زندانها به طور کامل انجام شده و گزارشات به معاونت حقوقی ریاستجمهوری ارسال شده است. همچنین کارگروهی در تهران تشکیل شده تا افراد بتوانند شکایات خود را بهراحتی ثبت و پیگیری کنند. امیدواریم با این پیگیریها، حقوق ملت ایران در برابر جنایات رژیم صهیونیستی بهدرستی احقاق شود.
جهانگیر در ادامه نشست خبری در پاسخ به سوالی درباره وصول مطالبات بانکها از بدهکاران بانکی و به ویژه پرونده گروه عظام ، افزود: یکی از اقدامات گسترده قوه قضائیه در دوره تحول و تعالی پیگیری مطالبات بانکی است و در همین زمینه در رابطه با رد اموال پرونده گروه عظام با تلاش های قوه قضائیه و دادگستری تهران، مطالبات چندین بانک به بیت المال برگشت.
وی گفت: به بانک توسعه صادرات بیش از ۱۵ میلیون یورو برگشته و تسویه شده و بانک سپه بیش از۲ میلیون دلار مطالبات این فرد پرداخت شده است.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: همچنین بانک صادرات حدود ۱۳ هزار میلیارد تومان مطالبات خود را دریافت کرده و در بانک ملی مبلغ ۵ هزار میلیارد ریال نقدا پرداخت شده و برای مابقی مطالبات این بانک، املاکی معرفی شده که در حال ارزیابی و کارشناسی است.
جهانگیر گفت: درباره مطالبات بانک مسکن هم املاکی در اصفهان، اشتهارد و شمس آباد معرفی شده که در حال پیگیری است.