در نیمه نخست امسال بیش از ۲۵۰ هزار گردشگر داخلی و خارجی از جاذبه‌های تاریخی و طبیعی شهرستان خور و بیابانک دیدن کردند.

بازدید ۲۵۰ هزار گردشگر داخلی و خارجی از خور و بیابانک

بازدید ۲۵۰ هزار گردشگر داخلی و خارجی از خور و بیابانک

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ فرماندار خور و بیابانک در گردهمایی فعالان گردشگری گفت: از این تعداد، بیش از ۱۸۰ هزار نفر در اقامتگاه‌های بوم‌گردی و گردشگری شهرستان اقامت کرده‌اند.

علی‌اصغر ایرجی با اشاره به آغاز فصل جدید گردشگری در کویر مرکزی ایران افزود: خوروبیابانک با داشتن ۸۳ واحد گردشگری از جمله بوم‌گردی‌ها، هتل‌ها، مهمانپذیر‌ها و سفره‌خانه‌های سنتی، ظرفیت تبدیل شدن به قطب گردشگری کشور را دارد.

وی گفت: از ۱۶۰ اثر تاریخی شناسایی‌شده در شهرستان خوروبیابانک ۱۸ اثر در فهرست آثار ملی و میراث ناملموس ثبت شده است.