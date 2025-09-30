پخش زنده
در نیمه نخست امسال بیش از ۲۵۰ هزار گردشگر داخلی و خارجی از جاذبههای تاریخی و طبیعی شهرستان خور و بیابانک دیدن کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ فرماندار خور و بیابانک در گردهمایی فعالان گردشگری گفت: از این تعداد، بیش از ۱۸۰ هزار نفر در اقامتگاههای بومگردی و گردشگری شهرستان اقامت کردهاند.
علیاصغر ایرجی با اشاره به آغاز فصل جدید گردشگری در کویر مرکزی ایران افزود: خوروبیابانک با داشتن ۸۳ واحد گردشگری از جمله بومگردیها، هتلها، مهمانپذیرها و سفرهخانههای سنتی، ظرفیت تبدیل شدن به قطب گردشگری کشور را دارد.
وی گفت: از ۱۶۰ اثر تاریخی شناساییشده در شهرستان خوروبیابانک ۱۸ اثر در فهرست آثار ملی و میراث ناملموس ثبت شده است.