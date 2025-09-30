پخش زنده
دادستان هشترود گفت: یک واحد صنفی در این شهرستان به دلیل برگزاری قرعه کشی آنلاین بدون مجوز قانونی پلمب شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی،حجتالاسلام حسن زحمتدوست گفت:در راستای صیانت از حقوق شهروندان و پیشگیری از جرایم فضای مجازی برگزاری هرگونه قرعهکشی آنلاین بدون مجوز قانونی بهطور کامل ممنوع است و با مرتکبان طبق مقررات برخورد قاطع خواهد شد.
وی با تاکید بر اینکه فعالیتهای موسوم به قرعهکشی آنلاین از مصادیق تخلف و فریب افکار عمومی است اظهار داشت: کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی موظفند از هرگونه برگزاری، تبلیغ یا مشارکت در اینگونه فعالیتها خودداری نمایند در غیر این صورت تحت پیگرد قضایی قرار خواهند گرفت.
وی همچنین از پلمب یک مرکز متخلف در سطح شهرستان خبر داد و افزود: به ضابطان قضایی و مراجع انتظامی دستور اکید داده شده است تا نسبت به شناسایی و برخورد قانونی با مراکز و صفحات مجازی متخلف، اقدام فوری و بدون اغماض به عمل آورند، متهم این پرونده دستگیر و برای وی پرونده قضایی تشکیل شد.
وی از عموم شهروندان خواست در صورت اطلاع از موارد مشابه مراتب را از طریق مراجع رسمی اعلام کنند تا اقدامات قانونی مقتضی انجام پذیرد.