به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، از شبکه خبری الجزیره، ناوگان جهانی الصمود پس از توقف موقت به دلیل نقص فنی در سه فروند از قایق هایش، حرکت خود را به سمت نوار غزه از سر گرفت.

در همین حال، ترکیه مسافران کشتی «جونی‌ام» را که پس از نشت آب به موتورخانه‌اش در خطر غرق شدن در دریای مدیترانه بود، نجات داد.

این ناوگان در حدود ۳۵۰ مایل دریایی از سواحل غزه قرار دارد و این درحالی است که شرکت کنندگان عبور از منطقه نارنجی را پیش بینی می‌کنند که انتظار می‌رود نیروی دریایی اسرائیل طی روز‌های آتی ناوگان جهانی الصمود را مورد تعرض قرار دهد.

خبرنگار الجزیره در اطراف این ناوگان دو کشتی جنگی یکی ایتالیایی و دیگری اسپانیایی و نیز یک کشتی هلال احمر ترکیه را رصد کرده است.

براساس این گزارش، مقامات ترکیه از تخلیه سرنشینان کشتی وابسته به ناوگان جهانی الصمود خبر دادند که آب به محفظه موتور کشتی شان نشت کرده بود. کشتی «جونی‌ام» که اتباع چند کشور از جمله لوکزامبورگ، فرانسه، فنلاند، مکزیک و مالزی در آن قرار داشتند صبح روز دوشنبه هنگام دریانوردی میان جزیره کرت و قبرس و مصر درخواست کمک کردند.

ناوگان جهانی الصمود در بیانیه اعلام کرد که انتظار نمی‌رود که تاخیر قابل توجهی رخ دهد و قرار است که ناوگان ظرف چهار روز به غزه برسد.

ده‌ها کشتی در قالب ناوگان جهانی الصمود اواخر آگوست از بندر بارسلون به راه افتادند و کاروان دیگری در اوایل سپتامبر از بندر جنوا ایتالیا حرکت کردند.

این ناوگان شامل ۵۰ کشتی است که بیش از ۵۰۰ فعال از ۴۰ کشور در آن حضور دارند. این اولین بار است که ده‌ها کشتی به شکل جمعی به سمت غزه‌ای می‌روند که در معرض نسل کشی از سوی اسرائیل قرار دارد و بیش از ۶۶ هزار شهید و ۱۶۸ هزار مجروح بر اثر حملات تل آویو برجای مانده و زیرساخت‌های آن ویران و با فاجعه بشری بی سابقه دست و پنجه نرم می‌کند.