آغاز نامنویسی طرح ملی «همسفر تا بهشت» در لرستان
نامنویسی ازدواج دانشجویی ۱۴۰۴ در قالب بیستوهشتمین دوره طرح ملی «همسفر تا بهشت» ویژه دانشجویان لرستانی آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان
، ثبتنام بیستوهشتمین دوره طرح ملی ازدواج دانشجویی «همسفر تا بهشت» ویژه دانشجویان متأهل که تاریخ رسمی عقد آنها از اول فروردین ۱۴۰۳ تا ۳۰ مهر ۱۴۰۴ باشد در لرستان آغاز شده و دانشجویان میتوانند در این دوره شرکت کنند.
در این دوره، همچون سالهای گذشته، زوجهای دانشجو پس از ثبتنام و تأیید نهایی، در قالب کاروانهای زیارتی و فرهنگی، به مشهد مقدس اعزام خواهند شد.
هدف اصلی این برنامه، تقویت بنیان خانوادههای دانشجویی، ارتقای معنویت، و ایجاد فرصت همافزایی فرهنگی و اجتماعی بین زوجهای جوان است.
براساس اعلام نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه لرستان، دانشجویان متقاضی میتوانند از طریق سامانه معرفی شده، نسبت به ثبتنام، اقدام کنند. طرح «همسفر تا بهشت»، یکی از ماندگارترین برنامههای فرهنگی دانشگاهی در کشور است که تاکنون صدها زوج دانشجو را در مسیر ازدواج آسان و زندگی مشترک، همراهی کرده است.