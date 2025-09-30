به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ مهدی گرامی شیرازی بیان کرد: این طرح به منظور حفظ پایداری تولید و افزایش قابلیت اطمینان تجهیزات، با برنامه‌ریزی دقیق و هماهنگی کامل بین تمامی واحد‌های مرتبط انجام می‌شود.

وی ضمن اشاره به برگزاری صد‌ها ساعت جلسه هماهنگی و برنامه‌ریزی، تأکید کرد که تمامی اقدامات با هدف اجرای یک پروژه تعمیرات اساسی منظم، ایمن و بدون حادثه صورت گرفته است.

گرامی افزود: این طرح با زمان‌بندی مشخص، تخصیص بهینه منابع و نظارت مستمر بر ایمنی، به پیش خواهد رفت.

وی گفت: تیم‌های ایمنی، تعمیرات، بهره‌برداری و بازرسی فنی به صورت منظم جلسات هماهنگی برگزار کرده و نقاط بحرانی را شناسایی و برای مدیریت ریسک‌ها و اجرای دقیق دستورالعمل‌های ایمنی اقدامات لازم را انجام داده‌اند. تمرکز اصلی این دوره بر ایمن‌سازی عملیات است و بیش از ۳۰۰۰ دستورکار با مشارکت بیش از ۵۰۰ نفر نیروی انسانی متخصص انجام می‌شود. همچنین استفاده حداکثری از تولیدات داخلی در این تعمیرات اساسی، از دیگر نکات برجسته این طرح است.