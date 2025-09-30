بر اساس آخرین گزارش منتشر شده توسط گروه تحقیقاتی دانشگاه استنفورد با همکاری مؤسسه الزویر در سال ۲۰۲۵، ۶ تن از اعضای هیأت علمی و دانشجویان این دانشگاه در فهرست دو درصد دانشمندان برتر جهان قرار گرفتند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ مدیر روابط عمومی دانشگاه زنجان گفت: این رتبه‌بندی معتبر که بر پایه داده‌های استنادی پایگاه اسکوپوس انجام شده، پژوهشگران را در ۲۲ حوزه موضوعی و ۱۷۴ زیربخش علمی طبقه‌بندی کرده و شامل ۱۰۰ هزار نفر برتر و همچنین دو درصد برتر هر حوزه بر اساس شاخص سی (با خودارجاعی و بدون آن) تا پایان سال ۲۰۲۴ است.

حاجیلو افزود: اعضای هیأت علمی دانشگاه زنجان در این فهرست شامل علی رمضانی استاد گروه شیمی، دکتر امید رحمانی عضو هیات علمی گروه مکانیک،‌ محمدعلی رضوانی عضو هیات علمی گروه شیمی، عیسی احمدی عضو هیات علمی گروه مکانیک و همچنین دو نفر از دانشجویان برجسته دانشگاه شامل حکیمه تیموری‌ نیا دانش آموخته دکتری شیمی و سبحان رضایتی دانش آموخته دکاری شیمی دانشگاه زنجان است.