به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، فرماندار نهاوند گفت: آتش نشانان با روحیه جهادی واز خود گذشتگی که دارند از مال وجان مردم در موقع خطرحفاظت میکنند.

بیرانوند افزود: این قشر ایثارگر از خود میگذرند تا کسی دچار خطر نشود.

وی گفت: در ۶ ماهه امسال ۶۵۰ مورد ماموریت توسط ناوگان اتش نشانی نهاوند انجام شده که ۳۱۰ مورد ات اطفای حریق ومابقی امداد ونجات بوده است.

بیرانوند افزود: بروز رسانی تجهیزات آتش نشانان ضروری است شهر نهاوند ۲ ایستگاه آتش نشانی دارد که با توجه به وسعت جغرافیای این شهرستان وتعداد ۱۸۱ روستای تابعه این تعداد کم است.