مدرسه ۶ کلاسه لوح و قلم در پایگاه هوایی شهید اردستانی شهرستان رامشیر پس از بازسازی کامل، افتتاح شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، حجت صفایی زاده مدیر آموزش و پرورش رامشیر گفت: مدرسه ۶ کلاسه لوح و قلم در پایگاه هوایی شهید اردستانی این شهرستان پس از بازسازی کامل، با حضور سرتیپ امیر، ابراهیم آغاجری فرمانده این پایگاه افتتاح شد.

وی افزود: بهسازی این مدرسه شامل تعمیرات اساسی، راه اندازی سالن ها، آزمایشگاه و نمازخانه با اعتباری بیش از ۵۰ میلیارد ریال انجام شد.

به گفته صفایی زاده؛ مدرسه ۶ کلاسه لوح و قلم، پذیرای ۷۵ دانش آموز شهرستان رامشیر خواهد بود.