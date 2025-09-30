افتتاح رویداد امید ۲ در پارک علم و فناوری قزوین
رویداد امید ۲ با هدف ترویج امید و حمایت از ایدههای نوآورانه جوانان در حوزههای صنعت، خدمات و کشاورزی، با حضور بیش از ۱۸۰ نفر در پارک علم و فناوری قزوین افتتاح شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین
، این رویداد که از بیست و هشتم تیرماه در سطح استان اطلاعرسانی شده است، با حضور دستگاههای اجرایی و دانشگاهها برگزار میشود.
هدف اصلی این برنامه، تشویق جوانان صاحب ایده، آموزش تهیه و تدوین بیزینسپلن، تیمسازی و منتورینگ ایدهها است.
پس از طی این مراحل، داوریهای تخصصی انجام شده و تیمهای منتخب برای بهرهمندی از حمایتها و جوایز به پارک فناوری قزوین معرفی خواهند شد.
در قالب این رویداد، افراد و دستگاههایی که نیاز فناورانه دارند، میتوانند نیازهای خود را اعلام کرده و از ظرفیتهای فناورانه پارک علم و فناوری برای حل مسائل بهرهمند شوند.
مجید گلویی سرپرست پارک علم و فناوری قزوین در این مراسم گفت: دنیای امروز، دنیای پیشرفت و لازمه این پیشرفت، خلاقیت است و ما نیز به دنبال گرد هم آوردن افراد هستیم تا از خلاقیت آنها بهرهمند شویم. وی تاکید کرد: با توجه به خلاقیت نخبگان و هنر آنها، میتوان مشکلات را حل کرد.
گلویی افزود: کاری که پارک علم و فناوری انجام میدهد، شناسایی فکرها و ایدههای نو و خلاق و حمایت از آنها برای تبدیلشان به محصول و رساندن به مرحله عمل است. اینجا جایی است که با تسهیلات، فضای مناسب و شبکه گسترده ارتباطی میتواند شما را در رسیدن به نتیجه مطلوب یاری کند.
وی خاطرنشان کرد: این رویداد با فراخوان نیروهای جوان و خلاق و با ارائه آموزشهای لازم، به دنبال آن است تا ایدهها را به محصول تبدیل کند.