پخش زنده
امروز: -
استاندار کرمانشاه: شهدا افتخار ملت ایران و الگوی مقاومت در جهان اسلام هستند و ما مسئولان باید با خدمت صادقانه، پاسدار خون شهدا و ادامهدهنده راه آنها باشیم.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، منوچهر حبیبی در یادواره شهید والامقام عباس رشیدی با عنوان آبروی محله گفت: شهدا متعلق به یک خانواده یا یک شهر نیستند، بلکه متعلق به ایران اسلامی، جبهه مقاومت و حکومت اسلامی هستند و همواره مایه افتخار و عزت ملت ایران محسوب میشوند.
استاندار کرمانشاه گفت: جنگ تحمیلی هشت ساله، نبردی نابرابر میان جبهه کفر و جبهه اسلام بود، دشمنان انقلاب با حمایت بیش از ۴۰ کشور و برخورداری از پیشرفتهترین تجهیزات نظامی وارد میدان شدند، اما رزمندگان اسلام با دست خالی و تنها با تکیه بر ایمان، فرهنگ ایثار و روحیه شهادتطلبی توانستند مقاومت کنند و پیروزی بزرگ و تاریخی را رقم بزنند.
حبیبی افزود: جمهوری اسلامی ایران هیچگاه آغازگر جنگ نبوده و نخواهد بود، اما همواره از عزت، شرف، خاک و ناموس خود با قدرت دفاع کرده است.
استاندار کرمانشاه با اشاره به نقش محوری ولایت فقیه در عبور کشور از گردنههای حساس گفت: تبعیت محض از ولایت و رهبری، تداوم راه شهدا و خدمت بیمنت به مردم، سه رکن اصلی فرهنگ ایثار و شهادت است.
وی گفت: شهید عباس رشیدی نمونهای درخشان از جوانان مؤمن و انقلابی بود که با انتخاب آگاهانه مسیر شهادت، جان خود را در راه اسلام و میهن فدا کرد.
حبیبی با تسلیت و تبریک به خانواده معظم شهید رشیدی گفت: شهادت انتخابی آزادانه و آگاهانه است و شهدا با این انتخاب آسمانی، به بالاترین درجه قرب الهی رسیدند.
یادواره شهید والامقام عباس رشیدی با عنوان آبروی محله با حضور فرمانده سپاه ناحیه کرمانشاه، جمعی از مسئولان استانی و محلی و با همراهی پرشور مردم شهیدپرور برگزار شد.